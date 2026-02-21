Когда десерт удивляет: груша, плесень и мед в одном блинчике

Есть блюда, которые выглядят просто, но при первом укусе заставляют замолчать всех за столом. Блинчатые пирожки с грушей, голубым сыром и грецким орехом — именно из таких. Здесь нет ничего случайного: каждый ингредиент работает на общий вкус, и результат получается неожиданно элегантным.

Для теста «на богатом» понадобятся пшеничная мука высшего сорта (160 г), яичные желтки (3 шт.), жирные сливки 20% (200 мл), крутой кипяток (70 мл), сливочное масло растопленное (2 ст.л.), щепотка соли и чайная ложка тростникового сахара.

Тесто «на богатом» — малоизвестный прием старой русской кухни. Вместо цельных яиц берут только желтки, а молоко заменяют сливками. Это делает блины плотнее, мягче и намного богаче по вкусу — они не рвутся, красиво держат форму и при обжарке приобретают глубокий золотистый цвет без единого подгоревшего края. Кипяток вливают последним, тонкой струйкой, непрерывно помешивая — он заваривает муку и дает тесту ту самую шелковистую эластичность.

Для начинки понадобятся спелая груша сорта конференц (1 крупная), сыр с голубой плесенью горгонзола дольче (70 г), грецкие орехи слегка поджаренные (45 г), мед гречишный (1 ст.л.) и белый молотый перец — буквально одно касание.

Грушу нарезают тонкими ломтиками и на минуту опускают в чуть подслащенный кипяток — этот прием называется быстрое бланширование в сиропе. Фрукт сохраняет форму, но теряет излишнюю жесткость и приобретает легкую прозрачность. Затем ломтики обсушивают, выкладывают на блин, сверху крошат сыр, добавляют орехи и каплю меда. Заворачивают конвертом и обжаривают на смеси сливочного и растительного масла до румяной корочки.

Готовые блинчатые пирожки подают горячими, сразу со сковороды. В момент подачи — тонкая нить меда сверху и несколько листиков свежего тимьяна. Сыр внутри к этому моменту уже начинает плавиться, груша остается нежной, орех похрустывает. Это не просто десерт — это разговор за столом.

Калорийность на 100 г: 235 ккал.

БЖУ: 6,8/14,2/19,6.

