Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 февраля 2026 в 16:13

Когда десерт удивляет: груша, плесень и мед в одном блинчике

Когда десерт удивляет: груша, плесень и мед в одном блинчике Когда десерт удивляет: груша, плесень и мед в одном блинчике Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Есть блюда, которые выглядят просто, но при первом укусе заставляют замолчать всех за столом. Блинчатые пирожки с грушей, голубым сыром и грецким орехом — именно из таких. Здесь нет ничего случайного: каждый ингредиент работает на общий вкус, и результат получается неожиданно элегантным.

Для теста «на богатом» понадобятся пшеничная мука высшего сорта (160 г), яичные желтки (3 шт.), жирные сливки 20% (200 мл), крутой кипяток (70 мл), сливочное масло растопленное (2 ст.л.), щепотка соли и чайная ложка тростникового сахара.

Тесто «на богатом» — малоизвестный прием старой русской кухни. Вместо цельных яиц берут только желтки, а молоко заменяют сливками. Это делает блины плотнее, мягче и намного богаче по вкусу — они не рвутся, красиво держат форму и при обжарке приобретают глубокий золотистый цвет без единого подгоревшего края. Кипяток вливают последним, тонкой струйкой, непрерывно помешивая — он заваривает муку и дает тесту ту самую шелковистую эластичность.

Для начинки понадобятся спелая груша сорта конференц (1 крупная), сыр с голубой плесенью горгонзола дольче (70 г), грецкие орехи слегка поджаренные (45 г), мед гречишный (1 ст.л.) и белый молотый перец — буквально одно касание.

Грушу нарезают тонкими ломтиками и на минуту опускают в чуть подслащенный кипяток — этот прием называется быстрое бланширование в сиропе. Фрукт сохраняет форму, но теряет излишнюю жесткость и приобретает легкую прозрачность. Затем ломтики обсушивают, выкладывают на блин, сверху крошат сыр, добавляют орехи и каплю меда. Заворачивают конвертом и обжаривают на смеси сливочного и растительного масла до румяной корочки.

Готовые блинчатые пирожки подают горячими, сразу со сковороды. В момент подачи — тонкая нить меда сверху и несколько листиков свежего тимьяна. Сыр внутри к этому моменту уже начинает плавиться, груша остается нежной, орех похрустывает. Это не просто десерт — это разговор за столом.

  • Калорийность на 100 г: 235 ккал.

  • БЖУ: 6,8/14,2/19,6.

Ранее мы делились рецептом блинов на растительном молоке - да, на миндальном бывает не только раф!

Читайте также
Такого не ели: блинчатые пирожки с начинкой из детства и моря
Семья и жизнь
Такого не ели: блинчатые пирожки с начинкой из детства и моря
Яркая и витаминная Масленица: блинчатые пирожки с цитрусовой начинкой
Семья и жизнь
Яркая и витаминная Масленица: блинчатые пирожки с цитрусовой начинкой
Гренки по-адыгейски с сыром и зеленью: нежная серединка, хрустящие края — тают во рту за 5 минут
Общество
Гренки по-адыгейски с сыром и зеленью: нежная серединка, хрустящие края — тают во рту за 5 минут
Ни грамма лишнего! Только сыр, яйца и любимые добавки — нежнейшая запеканка за 20 минут без хлопот
Общество
Ни грамма лишнего! Только сыр, яйца и любимые добавки — нежнейшая запеканка за 20 минут без хлопот
7 лучших рецептов крем-чиза на все случаи жизни
Семья и жизнь
7 лучших рецептов крем-чиза на все случаи жизни
выпечка
Масленица
блины
рецепты
сыр
орехи
десерты
Александра Вкусова
А. Вкусова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зубастого любимца детей отправили на костер в российском регионе
Фицо объяснил зловредность в поведении Зеленского
Бегство от клещей и пытки ВСУ: новости СВО к вечеру 21 февраля
Метеоролог назвал три погодных фактора, которые убивают ВСУ
Ледовая блокада Балтики ударила по Германии
Дмитриев одним ИИ-видео пошутил об экс-принце Эндрю
Угроза атаки ВСУ испортила жителям Воткинска Масленицу
Композитор Пугачевой и Леонтьева решился на отчаянный шаг
Похититель унитазных сидений завелся в Екатеринбурге
Наушники популярных брендов оказались «тихими убийцами»
На Запорожской АЭС могут ввести режим тишины
Военный Шали назвал «нетрезвыми недобойцами» плененных штурмовиков ВСУ
В США узнали о создании в Китае ядерного оружия нового поколения
«Это цирк»: Большунов раскритиковал уровень конкуренции на Олимпиаде
«Убит, уничтожен»: Коростелев о своем состоянии после Олимпиады
Криминальный мир Украины попал под удар на острове Бали
Более 70 тигров умерли в зоопарке за несколько недель
Снежный шторм накрыл Урал
Россиянка умерла после купания в бассейне пятизвездочного отеля на Бали
Что нужно успеть дачнику в конце февраля: список самых важных дел до весны
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Кого нельзя заселять в квартиру: черный список арендаторов
Семья и жизнь

Кого нельзя заселять в квартиру: черный список арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.