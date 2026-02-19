Ни грамма лишнего! Только сыр, яйца и любимые добавки — нежнейшая запеканка за 20 минут без хлопот

Эта запеканка с брокколи, сыром и сливками — гениально простое и невероятно вкусное блюдо, где ни грамма лишнего, только полезные продукты и минимум хлопот. Ее необычность в том, что сочная брокколи, нежная яично-сливочная заливка и тягучий сыр создают идеальную гармонию, а запекается все за 20 минут без возни с тестом и сложных манипуляций. Получается обалденная вкуснятина: мягкие соцветия капусты, пропитанные ароматными сливками, и аппетитная золотистая сырная корочка, которая так и манит отломить кусочек. Блюдо легкое, но при этом сытное, идеально подходит для быстрого ужина или полезного завтрака. Даже те, кто не любят брокколи, просят добавки — проверено!

Для приготовления вам понадобится: 400 г брокколи (свежей или замороженной), 3 яйца, 150 мл сливок (20%), 150 г твердого сыра, соль, перец и щепотка мускатного ореха. Брокколи разберите на соцветия, отварите в подсоленной воде 3 минуты или бланшируйте. Форму смажьте маслом, выложите брокколи. Яйца взбейте со сливками, солью, перцем и мускатным орехом, залейте овощи. Сверху щедро посыпьте тертым сыром. Запекайте в разогретой до 190 градусов духовке 20–25 минут до румяной корочки. Подавайте горячей.

