19 февраля 2026 в 12:52

Усольцевым отправляли послания с помощью БПЛА

Семья Усольцевых Семья Усольцевых Фото: Социальные сети
Волонтеры запускали БПЛА с голосовым сообщением во время поисков исчезнувшей в тайге Красноярского края семьи Усольцевых, пишет NGS24.RU. Им предлагалось постучать по дереву, чтобы их услышали.

Нужно было, чтобы они подали хоть какой-то сигнал. Там слышимость очень хорошая, если бы был сигнал, мы бы обязательно его услышали, — объяснила одна из волонтерок Светлана Торгашина.

Ранее появилась информация, что поиски семьи Усольцевых, пропавшей осенью 2025 года в лесу Красноярского края, возобновлялись зимой в рамках расследования уголовного дела. Спасатели должны были обследовать определенную территорию 30 и 31 января, но результата это не дало. Усольцевы пропали в тайге 28 сентября.

Также глава поискового движения «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев сообщал, что поиски пропавшей в середине октября семьи Усольцевых будут возобновлены с наступлением весны. По его словам, основное внимание добровольцы планируют уделить необследованному участку на горе Буратинка. Руководитель поискового отряда пообещал сделать все возможное, чтобы завершить эту операцию.

