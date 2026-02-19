Зимняя Олимпиада — 2026
Волшебные блины: необычный рецепт с яблоками ждет

Устали от обычных блинов? Попробуйте необычный рецепт блинов с яблоками и корицей — они получаются нежными, ароматными и полезными. Такой вариант идеален для семейного завтрака или ужина.

Вам понадобится 2 тертых яблока (с кожурой), 2 яйца, 150 мл молока, 150 г муки, 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. корицы и щепотка соли. Смешайте яблоки с яйцами и сахаром, добавьте молоко, потом сухие ингредиенты. Жарьте на сковороде с каплей масла по 2 минуты с каждой стороны — блины выйдут золотистыми и пряными. Необычный рецепт блинов можно дополнить медом или сметаной, чтобы усилить вкус. Готовьте без хлопот, и все будут в восторге!

Эти блины — находка для тех, кто любит эксперименты на кухне. Попробуйте сегодня, и завтрак станет праздником.

Ранее мы поделились рецептом классических тонких блинов на 1 литр молока.

рецепты
Масленица
блины
фрукты
простые рецепты
яблоки
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
