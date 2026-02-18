С чем подать блины: яблочный рай на сковородке

С чем подавать блины, чтобы удивить близких и гостей? Один рецепт с яблоками — и вы король кухни.

Очистите 2 средних яблока (около 300 г), нарежьте тонкими дольками. На сковороде разогрейте 1 ст. л. сливочного масла, добавьте 2 ст. л. коричневого сахара, выложите яблоки и тушите 5 минут на среднем огне до золотистости. Посыпьте 30 г рубленых грецких орехов и щепоткой мускатного ореха. Снимите с огня, заверните по 2 ст. л. начинки в каждый блин, подавайте теплыми с ложкой йогурта. На 3 блина — 260 ккал, полезно и сытно. Готовится быстрее кофе!

