Волшебное творожное печенье «Райское яблочко» — мягкое внутри, хрустящее снаружи. Ни одной крошки не остаётся

Волшебное творожное печенье «Райское яблочко» — гениально простое и невероятно вкусное лакомство, которое готовится из доступных продуктов, а исчезает со стола быстрее, чем вы успеваете заварить чай. Его необычность в том, что нежнейшее творожное тесто с добавлением свежих яблок и корицы превращается в рассыпчатое печенье с хрустящей сахарной корочкой и мягкой, тающей сердцевиной. Получается обалденная вкуснятина: золотистые, румяные «яблочки» с аппетитной карамельной корочкой, под которой скрывается нежная, чуть влажная творожная основа с кусочками сочных яблок и пряным ароматом корицы. Ни одной крошки не остаётся — это печенье любят и дети, и взрослые.

Для приготовления вам понадобится: 200 г творога, 100 г сливочного масла, 1 яйцо, 150 г сахара, 250 г муки, 1 ч. ложка разрыхлителя, 2 небольших яблока, корица и ванилин по вкусу. Творог разомните с мягким маслом и яйцом, добавьте сахар (50 г оставьте для обсыпки), ванилин. Яблоки очистите и натрите на крупной тёрке, слегка отожмите сок. Смешайте творожную массу с яблоками, мукой и разрыхлителем, замесите мягкое тесто. Раскатайте в пласт толщиной 1 см, нарежьте кружочками или ромбиками, обмакните каждой стороной в сахар с корицей. Выпекайте на противне при 190 градусах 20–25 минут до золотистого цвета.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.