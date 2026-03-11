Салат «Барышня» для праздничного стола: яркое блюдо, которое удивит гостей

Салат «Барышня» — лучший вариант: готовится просто, а выглядит эффектно и празднично. Нежные слои, ароматная колбаска и свежая зелень делают его настоящим украшением весеннего стола.

Ингредиенты

куриное филе — 200–300 г

яйца — 4 шт.

плавленые сырки — 2 шт.

маринованные или солёные огурцы — 3–4 шт.

салями — 80–100 г

репчатый лук — 2 шт.

зелёный лук — по вкусу

сладкая паприка — 1 ч. л.

майонез — по вкусу

соль — по вкусу

Приготовление

Куриное филе заранее отварите в подсоленной воде и нарежьте небольшими кубиками. Яйца сварите вкрутую, а плавленые сырки на 10–15 минут уберите в морозилку — так их будет легче натереть. Репчатый лук нарежьте кубиками и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета, затем добавьте паприку и прогрейте ещё минуту.

Выложите салат слоями. Сначала куриное филе, затем майонезная сеточка. Следом распределите обжаренный лук и снова добавьте немного майонеза. Огурцы нарежьте соломкой, слегка отожмите лишний сок и выложите следующим слоем. Сверху натрите яйца, затем плавленые сырки, каждый слой слегка смазывая майонезом. Завершите салат соломкой из салями и посыпьте края мелко нарезанным зелёным луком. Перед подачей дайте блюду настояться в холодильнике около часа — так вкус станет ещё нежнее.

