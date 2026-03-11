Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Постный шоколадный рулет: без яиц и молока, а такой вкусный! Простой рецепт

Постный десерт: рулет с шоколадом Постный десерт: рулет с шоколадом Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Пост — не повод отказывать себе в сладком. Этот шоколадный рулет доказывает, что даже без яиц, молока и сливочного масла можно испечь настоящий шедевр. Бисквит получается влажным, пористым и очень шоколадным, а начинка — нежной и воздушной.

Разогрейте духовку до 180 °C. Противень застелите пергаментом и слегка смажьте растительным маслом. В миске смешайте 150 г муки, 3 ст. л. какао-порошка, 1 ч. л. соды и щепотку соли. В другой миске соедините 200 мл сахарного сиропа (или просто сладкой газировки), 100 мл растительного масла, 1 ст. л. яблочного уксуса и 1 ч. л. ванильного экстракта. Постепенно влейте жидкие ингредиенты в сухие, быстро перемешивая венчиком до однородности.

Готовое тесто вылейте на противень, застеленный пергаментом, и равномерно распределите по всей поверхности тонким слоем. Выпекайте в разогретой духовке 12–15 минут.

Корж испекся? Не зевайте! Пока он горячий и мягкий, его нужно сразу свернуть. Вместе с пергаментом перекладываем на чистое полотенце и аккуратно закручиваем в рулет. Пергамент внутри — не страшно, он потом легко снимется. Оставляем в таком виде до полного остывания.

Для крема разомните вилкой 2 спелых авокадо, добавьте 3 ст. л. какао, 4 ст. л. сахарной пудры или сиропа топинамбура и 1 ч. л. лимонного сока. Взбейте блендером до гладкости. Если крем слишком густой, добавьте немного растительного молока.

Аккуратно разверните остывший корж, снимите пергамент. Смажьте кремом, оставляя свободными края. Снова сверните рулет, заверните в пленку и уберите в холодильник на 2–3 часа для пропитки. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой или какао.

  • Совет: если хотите более насыщенный шоколадный вкус, добавьте в крем 50 г растопленного темного шоколада (без молока).

Читайте наш гид по видам постного хлеба.

