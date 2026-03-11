Этот апельсиновый пирог — мой секрет весеннего настроения. Аромат цитрусов, влажная текстура, а глазурь — как солнечное утро

Есть в этом пироге что-то волшебное — будто кусочек солнца поселился в вашей духовке. Он пахнет апельсиновой цедрой так ярко, что даже в самый пасмурный день кажется, будто за окном светит лето. А влажная, тающая текстура и легкая цитрусовая глазурь превращают обычное чаепитие в маленький праздник.

Что понадобится

2 крупных апельсина (для сока и цедры), 200 г сливочного масла, 200 г сахара, 3 яйца, 250 г муки, 1 ч. л. соды, щепотка соли, 100 г сахарной пудры для глазури.

Как я его готовлю

Сначала готовлю апельсины: один плод обдаю кипятком, прокатываю по столу, чтобы дал больше сока, затем снимаю с него цедру мелкой теркой. Оба апельсина разрезаю пополам и выжимаю сок — должно получиться около 150 мл. Масло оставляю при комнатной температуре, чтобы стало мягким, затем взбиваю его миксером с сахаром до пышной светлой массы. Добавляю цедру, затем по одному яйцу, каждый раз тщательно взбивая. Муку просеиваю вместе с содой и солью, ввожу в тесто частями, чередуя с апельсиновым соком (2–3 ст. л. сока оставляю для глазури). Тесто получается гладким, воздушным, с заметным цитрусовым ароматом.

Переливаю его в форму, застеленную пергаментом, и выпекаю при 180 °C около 35–40 минут — проверяю шпажкой: если выходит сухой, пирог готов. Даю остыть в форме 10 минут, затем перекладываю на решетку. Для глазури смешиваю сахарную пудру с оставшимся апельсиновым соком до консистенции густой сметаны. Когда пирог станет чуть теплым, поливаю его глазурью и жду, пока она застынет в легкую матовую корочку.

