Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 08:55

Апельсиновый раф — кофейная магия с цедрой и сливками. Напиток, который превратит утро в солнечный ритуал за 5 минут

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это не просто кофе с апельсиновым сиропом. Это парфюмерный подход. Свежую цедру растирают в ступке не для красоты, а чтобы разрушить масляные железы и выпустить на волю облако эфирных масел — терпких, горьковато-сладких, пьянящих. Эти масла мгновенно впитываются в кристаллы тростникового сахара, а потом встречаются с горячим эспрессо. Получается не напиток, а ароматический комплимент: сначала вы чувствуете запах, и только потом — вкус.

Для одной порции понадобится: 1 свежий апельсин (для цедры), 1–2 ч. л. тростникового сахара (по вкусу), 100 мл свежесваренного эспрессо (двойной), 250 мл сливок 10–20% (или молока), щепотка корицы или тонкие полоски цедры для украшения. Тщательно вымыть и обсушить апельсин. С помощью мелкой терки снять цедру, стараясь не затрагивать белую горькую часть. Переложить цедру в ступку, добавить тростниковый сахар и растирать пестиком 1–2 минуты, пока цедра не даст сок, а смесь не станет влажной и ароматной.

Переложить апельсиново-сахарную пасту в высокий стакан или питчер. Влить горячий свежесваренный эспрессо. Взбить смесь с помощью капучинатора до однородности и появления легкой пенки (около 30 секунд). Отдельно подогреть сливки (или молоко) до 60–65 °C. Взбить их тем же капучинатором до получения устойчивой, бархатистой пены. В предварительно прогретый высокий стакан или чашку аккуратно влить кофейно-апельсиновую смесь. Ложкой удерживая пену, дополнить стакан взбитыми сливками, выложив сверху плотную пенку высотой 1,5–2 см. Украсить щепоткой корицы или тонкой спиралью свежей апельсиновой цедры. Подавать немедленно.

Ранее сообщалось о рецепте чая, который взбодрит даже лучше, чем кофе. Этот напиток станет вашим спасением в напряженные дни.

Проверено редакцией
Читайте также
Шедевры из яиц: 3 самых вкусных яичницы — шакшука, с беконом и с жареным луком. Простые блюда для завтрака
Общество
Шедевры из яиц: 3 самых вкусных яичницы — шакшука, с беконом и с жареным луком. Простые блюда для завтрака
Помидоров будет тонна уже в июне: одна хитрость — и кусты будут ломиться от плодов
Общество
Помидоров будет тонна уже в июне: одна хитрость — и кусты будут ломиться от плодов
Яблочные облака — десерт из двух ингредиентов. Воздушные, нежные и без сахара. Магия для тех, кто следит за питанием
Общество
Яблочные облака — десерт из двух ингредиентов. Воздушные, нежные и без сахара. Магия для тех, кто следит за питанием
В России появится четкий и жесткий ГОСТ на энергетики
Общество
В России появится четкий и жесткий ГОСТ на энергетики
Как быстро охладить напиток без холодильника в любое время года
Семья и жизнь
Как быстро охладить напиток без холодильника в любое время года
еда
рецепты
напитки
кофе
апельсины
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский боец «Бумерангом» уничтожил уничтожил 13 БПЛА за неделю
Евродепутаты готовят «нож в спину» фон дер Ляйен
Хирург рассказала, может ли липосакция избавить от целлюлита
«Лишь бы вылететь»: застрявшие в Дубае туристы стоят за билетами даже ночью
Трамп начал расспрашивать советников о Вэнсе и Рубио в контексте выборов
В Израиле раскрыли дальнейшие планы по борьбе с «Хезболлой»
Блогер решил защитить честь и достоинство от продюсера «Ласкового мая»
Пакистан начал собственную операцию на Ближнем Востоке
Мужчина пришел в ярость от откровений бывшей жены и потребовал 3 млн рублей
Москвичам пообещали потепление до плюс 10 градусов
Ревва продает роскошную недвижимость, которую никто не хочет покупать
Мошенники стали чаще обманывать россиян по схеме о замене домофона
«Мне тяжело»: Овечкин заговорил о завершении карьеры
Адвокат раскрыл, реально ли добиться отмены санкций ЕС через суд
Раскрыто, сколько боеприпасов истратили США за два дня войны с Ираном
Фигурант дела о хищениях на курских фортификациях задолжал 4,3 млрд рублей
Верке Сердючке предсказали тюремный срок в России
Названо главное преимущество медиаторов в спорах с банками и МФО
Иллюзия прорыва, секретная бригада ВСУ: новости СВО на утро 10 марта
В МИД РФ озвучили, сколько жизней унесли атаки ВСУ за неделю
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака
Здоровье/красота

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.