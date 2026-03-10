Апельсиновый раф — кофейная магия с цедрой и сливками. Напиток, который превратит утро в солнечный ритуал за 5 минут

Это не просто кофе с апельсиновым сиропом. Это парфюмерный подход. Свежую цедру растирают в ступке не для красоты, а чтобы разрушить масляные железы и выпустить на волю облако эфирных масел — терпких, горьковато-сладких, пьянящих. Эти масла мгновенно впитываются в кристаллы тростникового сахара, а потом встречаются с горячим эспрессо. Получается не напиток, а ароматический комплимент: сначала вы чувствуете запах, и только потом — вкус.

Для одной порции понадобится: 1 свежий апельсин (для цедры), 1–2 ч. л. тростникового сахара (по вкусу), 100 мл свежесваренного эспрессо (двойной), 250 мл сливок 10–20% (или молока), щепотка корицы или тонкие полоски цедры для украшения. Тщательно вымыть и обсушить апельсин. С помощью мелкой терки снять цедру, стараясь не затрагивать белую горькую часть. Переложить цедру в ступку, добавить тростниковый сахар и растирать пестиком 1–2 минуты, пока цедра не даст сок, а смесь не станет влажной и ароматной.

Переложить апельсиново-сахарную пасту в высокий стакан или питчер. Влить горячий свежесваренный эспрессо. Взбить смесь с помощью капучинатора до однородности и появления легкой пенки (около 30 секунд). Отдельно подогреть сливки (или молоко) до 60–65 °C. Взбить их тем же капучинатором до получения устойчивой, бархатистой пены. В предварительно прогретый высокий стакан или чашку аккуратно влить кофейно-апельсиновую смесь. Ложкой удерживая пену, дополнить стакан взбитыми сливками, выложив сверху плотную пенку высотой 1,5–2 см. Украсить щепоткой корицы или тонкой спиралью свежей апельсиновой цедры. Подавать немедленно.

