«Mercedes ‎Киркорова» за 1 млрд рублей привлек внимание приставов

Приставы ограничили регистрационные действия в отношении автомобиля Mercedes-Benz Viano 2008 года выпуска, который в прошлом мог принадлежать певцу Филиппу Киркорову, сообщает kp.ru. Данные меры связаны с наличием десяти исполнительных производств. Объявление о продаже этой машины появилось в мае 2024 года.

Продавец связывает автомобиль с именем исполнителя, из-за чего цену подняли до 1 млрд рублей. При этом рыночная стоимость аналогичных авто составляет около 1,5 млн рублей.

За время продажи ценник менялся более ста раз. Сначала автомобиль оценили в 2 млн рублей, затем подняли до 55 млн рублей, а после и вовсе до 1 млрд рублей. Часть вырученных средств продавец обещал направить в детские дома и на нужды СВО. Однако доказательств того, что машина действительно принадлежала Киркорову.

В настоящее время приставы из Москвы, Брянской и Мурманской областей взыскивают с владельца долги по кредитам, налогам и сборам. Суммы задолженностей варьируются от нескольких тысяч до 1,3 млн рублей. До полного погашения всех долгов поставить автомобиль на учет не получится.

Ранее Киркоров купил престижный автомобиль Aurus. Стоимость такой машины специалисты оценивают в сумму от 25 до 50 млн рублей, все зависит от выбранной комплектации.