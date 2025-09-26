Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 18:50

Киркоров купил «лучшую машину в мире» за 50 млн рублей

Киркоров купил себе престижный автомобиль Aurus

Филипп Киркоров Филипп Киркоров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Певец Филипп Киркоров купил себе престижный автомобиль «Аурус», сообщает Telegram-канал «Звездач». Эксперты оценивают его стоимость в 25–50 млн рублей в зависимости от комплектации. Певец заявил, что хотел поддержать отечественного производителя.

Я считаю, что это лучшая машина в мире. И вот теперь она у меня,похвастался он на презентации клипа MARGO и Lil Pump на песню Kukareku.

Киркоров сообщил, что еще в прошлом году загадал желание — купить себе «Аурус». Ровно через год он приобрел себе желанный автомобиль на день рождения. Исполнитель и раньше выражал приверженность этой марке: на церемонию «Премии МУЗ-ТВ» в июле он приехал на вишневом лимузине Aurus Senat Long.

Ранее певец перевез в Москву прах матери и бабушки, похороненных в Болгарии. По его словам, теперь они будут покоиться рядом со скончавшимся в этом году отцом артиста — Бедросом Киркоровым. Уладить дела с болгарской стороной ему помогали представители МИД России. Артист также хочет перезахоронить прах дедушки, в честь которого назвал своего сына. Собрать всех родственников вместе на одном кладбище исполнитель хочет к годовщине смерти отца.

