Американский рэпер прилетел в Москву в тапочках и попал на видео

Американский рэпер Gucci Mane прилетел в Москву в тапочках

Американский рэпер Рэдрик Делантик Дэвис, более известный как Gucci Mane, прилетел в Москву в тапочках, соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Mash. Ожидается, что сегодня исполнитель даст концерт, посмотрит на Царь-колокол и будет кататься по городу на Aurus.

По данным канала, рэпер летел в Россию из Майами через Дубай — путь составил 19 часов, еще час он провел на паспортном контроле. Дэвис выехал из аэропорта на Aurus Senat в сопровождении кортежа из Mercedes-Benz V-Class — далее заселится в пятизвездочный отель Ritz-Carlton.

