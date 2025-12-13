Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Американский рэпер прилетел в Москву в тапочках и попал на видео

Американский рэпер Gucci Mane прилетел в Москву в тапочках

Gucci Mane Gucci Mane Фото: Daniel DeSlover/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Американский рэпер Рэдрик Делантик Дэвис, более известный как Gucci Mane, прилетел в Москву в тапочках, соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Mash. Ожидается, что сегодня исполнитель даст концерт, посмотрит на Царь-колокол и будет кататься по городу на Aurus.

По данным канала, рэпер летел в Россию из Майами через Дубай — путь составил 19 часов, еще час он провел на паспортном контроле. Дэвис выехал из аэропорта на Aurus Senat в сопровождении кортежа из Mercedes-Benz V-Class — далее заселится в пятизвездочный отель Ritz-Carlton.

Ранее сообщалось, что у рэпера Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) в рамках срочной службы в Подмосковье установлен особый распорядок дня. По предварительной информации, у рэпера есть личный охранник, неограниченный доступ к телефону и офицерская форма.

По мнению депутата Брянской областной думы и председателя общественного движения «Россия Православная» Михаила Иванова, ситуация с особыми условиями службы Macan в армии — возмутительна. В частности, в Вооруженных силах РФ должен быть единый порядок, основанный на законе и моральных принципах, объяснил он.

