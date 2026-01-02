Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 19:10

Стало известно о критическом состоянии пострадавшего в Хорлах ребенка

Один из пяти пострадавших в Хорлах детей остается в критическом состоянии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Один ребенок, который пострадал в результате удара Вооруженных сил Украины по Херсонской области, находится в критическом состоянии, сообщил главный врач детской больницы Республики Крым Анатолий Олейник на видео, опубликованном губернатором региона Владимиром Сальдо. Состояние еще четверых детей остается средней степени тяжести.

Самый тяжелый ребенок находится сейчас в реанимации. Там тяжелая черепно-мозговая травма и абдоминальная травма. Он находится в достаточно критическом состоянии. Сейчас получает всю необходимую терапию. Находится на ЭВЛ, — сказал врач.

Одна из подруг 17-летней девушки, которая погибла при ударе ВСУ по селу Хорлы Херсонской области, рассказала, что все друзья до самого последнего момента не теряли надежду найти ее живой. По описанию подруги, погибшая Дарья была очень добрым и жизнерадостным человеком, всегда готовым оказать поддержку. Также она добавила, что спасатели обнаружили под завалами еще двух девочек.

Местная администрация Херсонской области сообщила, что Министерство труда и социальной защиты населения региона начало принимать заявления и документы от пострадавших в результате удара беспилотников ВСУ по кафе и гостинице в Хорлах. Единовременную материальную помощь получат как раненые граждане, так и семьи тех, кто погиб.

Херсонская область
Сальдо
дети
больницы
врачи
