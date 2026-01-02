Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 17:42

Власти раскрыли детали помощи пострадавшим после удара по Хорлам

Пострадавшие при ударе по Хорлам смогут оформить единоразовые выплаты

Последствия атаки БПЛА ВСУ на село Хорлы в Херсонской области Последствия атаки БПЛА ВСУ на село Хорлы в Херсонской области Фото: Сергей Мирный/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Министерство труда и соцзащиты населения Херсонской области начало прием документов от пострадавших при атаке дронов ВСУ по кафе и гостинице в Хорлах, сообщила местная администрация в Telegram-канале. Единовременную выплату получат раненые и семьи погибших.

Министерство труда и социальной защиты населения Херсонской области информирует об организации помощи и содействию в сборе документов для получения единоразовой выплаты гражданам, — говорится в сообщении.

В администрации региона уточнили, что пострадавшие могут получить от 250 тыс. до 700 тыс. рублей в зависимости от степени ущерба. Семьям жителей, погибших в результате удара, предусмотрена выплата до 1 млн рублей. Также предоставлены контакты горячей линии, адрес для обращений и расписание работы ведомства.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в результате удара ВСУ по Хорлам ранен гражданин Сербии. Пострадавший с осколочными ранениями обратился в местную больницу.

поддержка
выплаты
Херсонская область
пострадавшие
ВСУ
удары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Причастных к пожару в Кран-Монтане планируют привлечь к ответственности
Алкоголь, возвращение в кино, смерть Качалиной: как живет Михаил Ефремов
Женщина на полной скорости наехала на детей в Красноярском крае
«Была очень доброй»: подруга рассказала об убитой в Хорлах девочке
Секрет бодрости после бурной ночи — сборная солянка
Корейский рецепт, который спасает утро после веселья
Прокуратура назвала приоритетную версию страшного пожара в Швейцарии
Российский регион 1 января стал самым холодным местом на Земле
В Германии оценили количество встающих на учет призывников в 2006 году
В России может появиться новый памятный день
В Японии мужчина обнажился перед императором
«Ожидаемый ответ»: на Западе объяснили удары по порту в Одессе
Стало известно, как изменились цены на золото
В Швейцарии уточнили данные о пострадавших при трагичном пожаре россиянах
Анджелина Джоли оказалась в центре гуманитарной драмы
Зеленский подтвердил слухи о новом преемнике Буданова в ГУР
В МИД России раскрыли, кто принял решение о назначении Буданова
«Еще один шаг»: на Западе пришли в ужас из-за назначения Буданова
«Неуважаемому президенту»: Иран сделал жесткое предупреждение Трампу
Раскрыты детали смерти дочери Томми Ли Джонса в люксовом отеле
Дальше
Самое популярное
Семья подсела на это праздничное горячее «Полярная ночь» — свинина под сливочно-грибным небом. Сытно и по-домашнему
Общество

Семья подсела на это праздничное горячее «Полярная ночь» — свинина под сливочно-грибным небом. Сытно и по-домашнему

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Стало известно, как Россия ответит на удар ВСУ по кафе в Херсонской области
Власть

Стало известно, как Россия ответит на удар ВСУ по кафе в Херсонской области

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.