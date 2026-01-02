Власти раскрыли детали помощи пострадавшим после удара по Хорлам Пострадавшие при ударе по Хорлам смогут оформить единоразовые выплаты

Министерство труда и соцзащиты населения Херсонской области начало прием документов от пострадавших при атаке дронов ВСУ по кафе и гостинице в Хорлах, сообщила местная администрация в Telegram-канале. Единовременную выплату получат раненые и семьи погибших.

Министерство труда и социальной защиты населения Херсонской области информирует об организации помощи и содействию в сборе документов для получения единоразовой выплаты гражданам, — говорится в сообщении.

В администрации региона уточнили, что пострадавшие могут получить от 250 тыс. до 700 тыс. рублей в зависимости от степени ущерба. Семьям жителей, погибших в результате удара, предусмотрена выплата до 1 млн рублей. Также предоставлены контакты горячей линии, адрес для обращений и расписание работы ведомства.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в результате удара ВСУ по Хорлам ранен гражданин Сербии. Пострадавший с осколочными ранениями обратился в местную больницу.