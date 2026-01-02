Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 18:52

«Была очень доброй»: подруга рассказала об убитой в Хорлах девочке

Подруга погибшей жительницы Хорлов до последнего надеялась, что девушка жива

Последствия атаки БПЛА ВСУ на село Хорлы Последствия атаки БПЛА ВСУ на село Хорлы Фото: Сергей Мирный/РИА Новости
Подруга 17-летней девочки из Хорлов в Херсонской области, погибшей в результате удара со стороны Вооруженных сил Украины, рассказала, что друзья до последнего надеялись найти ее живой. По ее словам, которые приводит RT, Дарья была доброй и жизнерадостной, к ней всегда можно было обратиться за поддержкой.

Даша была очень хорошей, доброй, жизнерадостной девочкой. К ней всегда можно было обратиться, она всегда могла нас поддержать. Она была очень и очень хорошим человеком, мы ее очень сильно любим и скучаем, — отметила подруга погибшей.

Она добавила, что вместе с погибшей Дарьей спасатели нашли еще двух девочек, которым удалось выжить после украинской атаки. Их доставили в больницу Симферополя.

Я безумно рада, что они смогли выбраться, что они остались живы, — отметила собеседница.

Украинские войска ударили БПЛА по кафе в Хорлах в новогоднюю ночь. Губернатор Херсонской области заявил, что в заведении было больше 100 человек.

Ранее управление верховного комиссара ООН по правам человека призвало начать расследование удара по Хорлам. Там отметили, что встревожены сообщениями об атаке в канун Нового года.

Херсонская область
ВСУ
Украина
теракты
погибшие
пострадавшие
подростки
дети
БПЛА
дроны
беспилотники
