«Была очень доброй»: подруга рассказала об убитой в Хорлах девочке Подруга погибшей жительницы Хорлов до последнего надеялась, что девушка жива

Подруга 17-летней девочки из Хорлов в Херсонской области, погибшей в результате удара со стороны Вооруженных сил Украины, рассказала, что друзья до последнего надеялись найти ее живой. По ее словам, которые приводит RT, Дарья была доброй и жизнерадостной, к ней всегда можно было обратиться за поддержкой.

Даша была очень хорошей, доброй, жизнерадостной девочкой. К ней всегда можно было обратиться, она всегда могла нас поддержать. Она была очень и очень хорошим человеком, мы ее очень сильно любим и скучаем, — отметила подруга погибшей.

Она добавила, что вместе с погибшей Дарьей спасатели нашли еще двух девочек, которым удалось выжить после украинской атаки. Их доставили в больницу Симферополя.

Я безумно рада, что они смогли выбраться, что они остались живы, — отметила собеседница.

Украинские войска ударили БПЛА по кафе в Хорлах в новогоднюю ночь. Губернатор Херсонской области заявил, что в заведении было больше 100 человек.

Ранее управление верховного комиссара ООН по правам человека призвало начать расследование удара по Хорлам. Там отметили, что встревожены сообщениями об атаке в канун Нового года.