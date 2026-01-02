На Кубани ввели штормовое предупреждение из-за дождя и ветра

В ближайшие дни на Кубани будет действовать штормовое предупреждение, сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. С 3 по 4 января в регионе прогнозируются сильные дожди, ливни, грозы и шквалистый ветер с порывами до 25 м/с, а в горной местности — до 29 м/с.

В ведомстве предупредили, что из-за обильных осадков и таяния снега на малых реках Черноморского побережья, в частности в Геленджике и Туапсинском округе, ожидается подъем уровня воды. Прогнозируется, что местами вода может достичь неблагоприятных отметок и даже превысить их. Спасатели призвали жителей и гостей региона быть внимательными и соблюдать меры безопасности.

Ранее штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погоды объявили в Анапе и Темрюкском районе Кубани. По данным МЧС, 2–3 января прогнозируется усиление южного ветра до 20–25 метров в секунду и опасное волнение моря.

До этого мощный шторм с огромными волнами разнес набережную в Сочи. Стихия уничтожила ларьки, кафе и укрепления. В городе было объявлено штормовое предупреждение. В результате разгула стихии сильно пострадал сам пляж, где разбросало обломки конструкций и шезлонгов.