На популярном российском курорте объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погоды объявили в Анапе и Темрюкском районе Кубани, сообщили в МЧС по Краснодарскому краю. По данным ведомства, 2–3 января прогнозируется усиление южного ветра до 20–25 метров в секунду и опасное волнение моря.

2–3 января ожидается дальнейшее усиление южного ветра до 20–25 метров в секунду, высота волн ночью достигнет 2-3 метров, днем — до 4 метров, — уточнили в ведомстве.

Спасатели настоятельно рекомендуют воздержаться от выхода на улицу при усилении ветра. В случае необходимости следует избегать нахождения рядом с временными сооружениями, линиями электропередачи, деревьями и рекламными конструкциями. Для экстренного укрытия можно использовать подъезды жилых домов.

Ранее мощный шторм с огромными волнами разнес набережную в Сочи. Стихия уничтожила ларьки, кафе и укрепления. В городе было объявлено штормовое предупреждение. В результате разгула стихии сильно пострадал сам пляж, где разбросало обломки конструкций и шезлонгов.