На рынке электромобилей сменился лидер

Китайская компания BYD в 2025 году обогнала Tesla и стала крупнейшим в мире продавцом электромобилей, сообщает The Guardian. За год BYD реализовала 2,26 млн аккумуляторных электромобилей, тогда как Tesla отчиталась о поставках 1,63 млн машин. Смена лидера произошла на фоне снижения продаж американской компании и замедления роста мирового рынка электромобилей.

Как пишет издание, BYD увеличила продажи электромобилей на 28% за год, несмотря на спад в декабре. Успех компании связан с активной экспансией китайских автопроизводителей на внешние рынки и жесткой ценовой конкуренцией, к которой отрасль перешла из-за более слабого спроса, чем ожидалось ранее.

Tesla в 2025 году снизила продажи на 9% по сравнению с предыдущим годом. В последнем квартале компания поставила 418,2 тыс. автомобилей, что оказалось ниже прогнозов аналитиков. На показателях Tesla, по данным источника, сказалась отмена в США субсидий на электромобили и смягчение требований по выбросам.

Всего в 2025 году BYD продала 4,55 млн автомобилей с учетом гибридов и коммерческого транспорта. Продажи подключаемых гибридов сократились на 8% и составили 2,29 млн машин, тогда как поставки коммерческих электробусов и грузовиков выросли более чем вдвое — до 57 тыс. единиц.

