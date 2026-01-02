Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 19:01

На рынке электромобилей сменился лидер

BYD обогнала Tesla и стала крупнейшим продавцом электромобилей

Фото: IMAGO/Leandro Chemalle/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Китайская компания BYD в 2025 году обогнала Tesla и стала крупнейшим в мире продавцом электромобилей, сообщает The Guardian. За год BYD реализовала 2,26 млн аккумуляторных электромобилей, тогда как Tesla отчиталась о поставках 1,63 млн машин. Смена лидера произошла на фоне снижения продаж американской компании и замедления роста мирового рынка электромобилей.

Как пишет издание, BYD увеличила продажи электромобилей на 28% за год, несмотря на спад в декабре. Успех компании связан с активной экспансией китайских автопроизводителей на внешние рынки и жесткой ценовой конкуренцией, к которой отрасль перешла из-за более слабого спроса, чем ожидалось ранее.

Tesla в 2025 году снизила продажи на 9% по сравнению с предыдущим годом. В последнем квартале компания поставила 418,2 тыс. автомобилей, что оказалось ниже прогнозов аналитиков. На показателях Tesla, по данным источника, сказалась отмена в США субсидий на электромобили и смягчение требований по выбросам.

Всего в 2025 году BYD продала 4,55 млн автомобилей с учетом гибридов и коммерческого транспорта. Продажи подключаемых гибридов сократились на 8% и составили 2,29 млн машин, тогда как поставки коммерческих электробусов и грузовиков выросли более чем вдвое — до 57 тыс. единиц.

Ранее журнал AutoCar опубликовал рейтинг автомобилей, способных преодолеть более 1 млн километров. В список вошли такие модели, как Lexus LS 400, Saab 900 SPG, Mercedes-Benz 240D, а также Hyundai Elantra и Honda Accord.

Tesla
Китай
электромобили
статистики
рынки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Умер актер из сериала «Доктор Живаго»
Мечты о детях, сравнения с Борисовым, театр: как живет актер Юрий Гаас
Минобороны России опровергло сообщения о бомбардировке Харькова
Раскрыто, кем оказалась одна из жертв теракта ВСУ в Хорлах
Россиянин вылетел из такси с собакой на полном ходу и попал на видео
В Колорадо впервые с 1999 года произошло уникальное убийство
Кадыров показал кадры уничтожения пехоты ВСУ на Сумском направлении
«Ждуны» в атаке под Херсоном, Modern Talking — за Путина: что будет дальше
Мужчина похитил меч со статуи национальной героини Франции
Сальдо раскрыл, когда будут опознаны все тела жертв теракта в Хорлах
Не нужен подарок? Как передарить, зачем это делать и как поступают в мире
В Китае разбогатевшего чиновника приговорили к смертной казни
Осужденному на пожизненный срок убийце заплатили за депрессию в тюрьме
Тайная семья, слова об эмиграции, новые фильмы: как живет Максим Аверин
Новогодний отдых для россиянина на курорте обернулся кошмаром
Увеличилось число жертв после кровавой атаки ВСУ
Студентка погибла при ударе ВСУ по кафе в Хорлах
Трое детей едва выжили в смертельном ДТП в российском регионе
Зеленский объявил о переходе главы Госпогранслужбы на новое место работы
Топ-10 игр для компании взрослых на улице: от городков до крокодила
Дальше
Самое популярное
ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Стало известно, как Россия ответит на удар ВСУ по кафе в Херсонской области
Власть

Стало известно, как Россия ответит на удар ВСУ по кафе в Херсонской области

Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников
Общество

Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.