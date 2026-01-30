Зимняя Олимпиада — 2026
30 января 2026 в 07:28

Маск может объединить две известные компании

Bloomberg: SpaceX рассматривает вариант слияния с Tesla или xAI

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Основанная Илоном Маском компания SpaceX изучает возможность слияния с двумя другими его крупными активами — производителем электромобилей Tesla и стартапом в области искусственного интеллекта xAI, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Рассматриваются оба варианта, но окончательное решение пока не принято.

По данным агентства, подобные планы свидетельствуют о стремлении Маска к консолидации своей обширной бизнес-империи. Часть инвесторов поддерживает идею объединения SpaceX с Tesla. По их мнению, это создаст беспрецедентный технологический конгломерат, сочетающий космос, электромобили и энергетику.

Авторы материала подчеркивают, что любая из этих сделок привлечет значительный интерес со стороны инфраструктурных фондов и инвесторов с Ближнего Востока. Это может стать важным фактором для финансирования дальнейших амбициозных проектов Маска, таких как колонизация Марса. Окончательный выбор между двумя направлениями или отказ от сделки пока остаются открытыми вопросами.

Ранее сообщалось, что Маск вернулся в большую политику и готов финансировать кампанию республиканцев на промежуточных выборах 2026 года в США. По словам аналитиков, его прохладные отношения с американским лидером Дональдом Трампом улучшились.

Илон Маск
SpaceX
Tesla
слияние
