Политолог объяснил, почему Маск решил вернуться в политику

Предприниматель Илон Маск вернулся в политику из-за страха уголовных дел в случае возможной победы Демократической партии на выборах в конгресс, предположил в беседе с NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. Он отметил, что бизнесмен на время приостановил активность из-за конфликта с членами команды президента страны Дональда Трампа.

Для Маска основными оппонентами являются демократы, и он очень опасается того, что они вернутся к власти. В период каденции Джо Байдена Министерство юстиции США постоянно заводило новые расследования. Не только министерство в целом, но и демократы на разном уровне инициировали расследования в отношении бизнесов Илона Маска. Если демократы возвращаются, это может привести к какому-то большому уголовному делу. Возможно, Маска будут обвинять в том, что он пытается купить выборы или вмешивается в них. Это создаст для него множество судебных проблем, — объяснил Дудаков.

Политолог подчеркнул, что, несмотря на разногласия с представителями Республиканской партии, Маск будет поддерживать их на предстоящих выборах в конгресс. Он привел в пример Нэйта Морриса — кандидата в Сенат США от штата Кентукки, которому бизнесмен выделил $10 млн (760,4 млн рублей).

Несистемные кандидаты типа Морриса нравятся Маску, и он будет им давать деньги. Плюс я думаю, что с учетом различных возможностей внедрять искусственный интеллект он будет помогать электоральной кампании и избирательному штабу Республиканской партии. Кроме того, он продолжает контролировать соцсеть X, и там алгоритмы настроены так, что они продвигают контент, который нравится республиканцам, и пессимизируют тот контент, который не нравится демократам. Поэтому поддержка республиканцев сохраняется и, думаю, ближе к выборам будет усиливаться, — резюмировал Дудаков.

Ранее сообщалось, что Маск вернулся в большую политику и готов финансировать кампанию республиканцев на промежуточных выборах 2026 года в США. По словам аналитиков, его прохладные отношения с Трампом улучшились.