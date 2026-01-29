Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026 в 07:24

Tesla перестанет выпускать ряд электромобилей ради роботов-гуманоидов

Маск: Tesla прекратит выпуск электрокаров X и S ради создания роботов-гуманоидов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Компания Tesla готовится к радикальному изменению своей производственной линейки. Глава корпорации Илон Маск объявил в ходе конференц-звонка о прекращении выпуска электромобилей Model S и Model X — освободившиеся мощности завода в Калифорнии будут переориентированы на выпуск гуманоидных роботов Optimus. Трансляция велась на YouTube.

Пришло время завершить программы Model S и X, проводить их в почетную отставку, ведь мы движемся в будущее, основанное на автономии, — указал Маск.

При этом бизнесмен заверил, что поддержка уже проданных автомобилей этих моделей будет продолжена. Маск также призвал желающих приобрести Model S или X сделать заказ в ближайшее время, пока это еще возможно.

По словам главы Tesla, фабрика во Фримонте (Калифорния), где ранее собирались эти автомобили, начнет выпускать человекоподобных роботов Optimus. Целью компании является достижение объема производства в 1 млн таких роботов в год.

Это решение объясняется стратегическим фокусом Tesla на будущем, основанном на технологиях автономии и искусственного интеллекта. На момент публикации новости обе модели по-прежнему оставались доступны для заказа на официальном сайте компании.

Ранее Минпромторга обратил внимание, что зарядная инфраструктура в России не поспевает за ростом парка электротранспорта, если учитывать гибридные автомобили и неравномерное распределение станций по регионам. При этом в целом рынок электромобилей и гибридов в 2025 году показал рост, несмотря на снижение продаж чистых электрокаров.

