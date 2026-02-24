Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 04:40

Маск заключил военный нейросоюз с Пентагоном

Axios: Маск договорился с Пентагоном о военном использовании Grok

Илон Маск Илон Маск Фото: Chip Somodevilla/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Компания Илона Маска xAI заключила соглашение с Министерством обороны США, пишет Axios со ссылкой на источники в оборонном ведомстве. Теперь военные смогут использовать нейросеть Grok в своих секретных системах, включая сферу разведки и разработки вооружений.

Речь идет не только об аналитике, но и о непосредственном проведении военных операций. До сих пор монополию на работу в важнейших системах Пентагона удерживала модель Anthropic Claude. Однако ее создатели отказались снимать вето на использование ИИ для массовой слежки и управления автономным оружием, что открыло дорогу для переговоров с xAI.

Ранее еврокомиссар Хенна Вирккунен потребовала от Маска срочно исправить алгоритмы чат-бота Grok, создающего неправомерный контент. Она предупредила, что в противном случае Еврокомиссия задействует в полной мере Закон о цифровых услугах (DSA), по которому уже начато официальное расследование ситуации.

До этого чат-бот Grok временно заблокировали в Малайзии. Данное решение связано с опасениями распространения порнографических материалов, созданных искусственным интеллектом. Местная комиссия сочла, что ответы компании X на запросы о защитных мерах были неудовлетворительными, а предложенные механизмы модерации игнорируют риски, присущие работе ИИ-инструмента.

Пентагон
Илон Маск
нейросети
США
