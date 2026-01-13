Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 января 2026 в 09:48

Еврокомиссия «объявила войну» Маску из-за одной технологии

Еврокомиссия потребовала от Маска исправить ИИ-бота Grok

Илон Маск Илон Маск Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Предприниматель из США Илон Маск должен оперативно устранить проблемы в алгоритмах ИИ-бота Grok во избежание санкций по Закону о цифровых услугах (DSA), заявила еврокомиссар по технологическому суверенитету, безопасности и демократии Хенна Вирккунен в соцсети Х. Она раскритиковала применение инструмента для создания неправомерного контента, отметив, что Еврокомиссия уже начала официальное расследование.

Теперь компании Х необходимо исправить свой инструмент искусственного интеллекта в ЕС, и сделать это нужно быстро. В противном случае мы без колебаний задействуем DSA в полной мере для защиты граждан, — говорится в сообщении.

Ранее чат-бот Grok был временно заблокирован в Малайзии. Данное решение связано с опасениями распространения порнографических материалов, созданных искусственным интеллектом. Местная комиссия сочла, что ответы компании X на запросы о защитных мерах были неудовлетворительными, а предложенные механизмы модерации игнорируют риски, присущие работе ИИ-инструмента.

Кроме того, премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности взять под контроль Grok. Поводом для этой угрозы стало использование искусственного интеллекта для создания порнографических изображений, в том числе с участием несовершеннолетних.

Еврокомиссия
Илон Маск
искусственный интеллект
чат-боты
grok
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России призвали запретить неоязыческие практики под видом православия
Пленный боец ВСУ раскрыл детали провальной пиар-акции в Красноармейске
Обнаружено еще одно важное предсказание Жириновского
«Чтобы никто не доставал»: Бабкина раскрыла, как провела новогодний отпуск
«Этого ли хотят британцы?»: в Европе забили тревогу из-за ракет для ВСУ
«Подрывает»: во Франции встревожены действиями Германии
Елки и украшения возглавили список возвратов на маркетплейсах
Вкусный рецепт для старого Нового года: баклажаны с тофу на сковороде
Десерт-мечта: чизкейк на вареной сгущенке — готов без выпечки, тает во рту
Садальский впервые вышел на связь после сложной операции
Мужчина сломал позвоночник после катания на тюбинге
Названы 13 худших смартфонов всех времен
Наследственное дело открыли в Москве после смерти Алентовой
В России могут улучшить поиск людей через МВД
ОАК объявила о кадровых перестановках на ключевых авиационных направлениях
Смерть новорожденных в российском роддоме привлекла внимание силовиков
Еврокомиссия «объявила войну» Маску из-за одной технологии
Полицейские вернули пенсионерке украденные мошенниками 1,5 млн рублей
Полицейские и медики успокоили обнаженную женщину после ссоры в Тайване
Два человека пострадали при атаке ВСУ на Елец
Дальше
Самое популярное
Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали
Россия

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали

Смешали за 5 минут и в духовку: крылышки с картошкой «Золотая пара» — вкус как из гриль-бара
Общество

Смешали за 5 минут и в духовку: крылышки с картошкой «Золотая пара» — вкус как из гриль-бара

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.