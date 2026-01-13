Еврокомиссия «объявила войну» Маску из-за одной технологии

Предприниматель из США Илон Маск должен оперативно устранить проблемы в алгоритмах ИИ-бота Grok во избежание санкций по Закону о цифровых услугах (DSA), заявила еврокомиссар по технологическому суверенитету, безопасности и демократии Хенна Вирккунен в соцсети Х. Она раскритиковала применение инструмента для создания неправомерного контента, отметив, что Еврокомиссия уже начала официальное расследование.

Теперь компании Х необходимо исправить свой инструмент искусственного интеллекта в ЕС, и сделать это нужно быстро. В противном случае мы без колебаний задействуем DSA в полной мере для защиты граждан, — говорится в сообщении.

Ранее чат-бот Grok был временно заблокирован в Малайзии. Данное решение связано с опасениями распространения порнографических материалов, созданных искусственным интеллектом. Местная комиссия сочла, что ответы компании X на запросы о защитных мерах были неудовлетворительными, а предложенные механизмы модерации игнорируют риски, присущие работе ИИ-инструмента.

Кроме того, премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности взять под контроль Grok. Поводом для этой угрозы стало использование искусственного интеллекта для создания порнографических изображений, в том числе с участием несовершеннолетних.