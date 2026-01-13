В Британии могут взять под контроль чат-бот Маска

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер пригрозил взять под контроль чат-бот Grok, разработанный компанией xAI миллиардера Илона Маска. Как сообщает Sky News, поводом стало использование искусственного интеллекта для генерации порнографических изображений, в том числе с участием несовершеннолетних.

Стармер заявил, что если социальная сеть X, принадлежащая Маску, не сможет самостоятельно контролировать свою технологию, то это сделают британские власти. Комментарий прозвучал на встрече с парламентариями от Лейбористской партии, где премьер назвал происходящее полным искажением приоритетов руководства платформы.

Если соцсеть X не может контролировать Grok, это сделаем мы — и сделаем быстро, потому что, если вы извлекаете выгоду из причинения вреда и злоупотребления, вы теряете право на саморегулирование, — указал Стармер.

Также британский медиарегулятор Ofcom начал официальное расследование в отношении xAI и Grok, получив «крайне тревожные» сообщения о генерации запрещенного контента. В случае доказательства нарушения компании грозит штраф в размере до 10% глобальной выручки.

Ранее сообщалось, что власти Малайзии временно заблокировали чат-бот Grok. Власти опасаются распространения порнографического контента, сгенерированного с помощью искусственного интеллекта.