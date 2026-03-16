«Приспосабливайтесь или сдавайтесь»: Дмитриев дал совет бюрократам ЕС Дмитриев обвинил бюрократов ЕС в энергетическом кризисе в Европе

Европейские бюрократы своей недальновидной политикой ввергают страны Евросоюза в масштабный энергетический кризис, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X. По его словам, теперь у них нет иного выбора, кроме как приспосабливаться к новым реалиям либо признать свое поражение.

Непрерывная глупость европейских бюрократов неизменно поражает. Слепо скандируя «нет российской энергии», они ввергают Европу в масштабный энергетический кризис <...> Приспосабливайтесь или сдавайтесь, — написал Дмитриев.

По его мнению, именно этот курс ведет Европу к деиндустриализации, росту безработицы и стремительному подорожанию электроэнергии. Помимо экономического спада, Дмитриев спрогнозировал усиление инфляции, волну банкротств предприятий и нарастание общественного недовольства среди европейцев.

Отдельно он обратил внимание на ситуацию в Великобритании, которая, по его словам, переживает крупнейший в истории энергокризис, ведущий к сокращению рабочих мест. Он подчеркнул, что решения, принятые по идеологическим мотивам, неизбежно оборачиваются тяжелыми последствиями для экономики и граждан.

