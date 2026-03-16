16 марта 2026 в 14:44

«Приспосабливайтесь или сдавайтесь»: Дмитриев дал совет бюрократам ЕС

Кирилл Дмитриев Фото: kremlin.ru
Европейские бюрократы своей недальновидной политикой ввергают страны Евросоюза в масштабный энергетический кризис, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X. По его словам, теперь у них нет иного выбора, кроме как приспосабливаться к новым реалиям либо признать свое поражение.

Непрерывная глупость европейских бюрократов неизменно поражает. Слепо скандируя «нет российской энергии», они ввергают Европу в масштабный энергетический кризис <...> Приспосабливайтесь или сдавайтесь, — написал Дмитриев.

По его мнению, именно этот курс ведет Европу к деиндустриализации, росту безработицы и стремительному подорожанию электроэнергии. Помимо экономического спада, Дмитриев спрогнозировал усиление инфляции, волну банкротств предприятий и нарастание общественного недовольства среди европейцев.

Отдельно он обратил внимание на ситуацию в Великобритании, которая, по его словам, переживает крупнейший в истории энергокризис, ведущий к сокращению рабочих мест. Он подчеркнул, что решения, принятые по идеологическим мотивам, неизбежно оборачиваются тяжелыми последствиями для экономики и граждан.

Ранее Дмитриев поинтересовался, насколько плохим будет будущее НАТО. Так он отреагировал на слова президента США Дональда Трампа, который заявил, что Альянс «ждет плохое будущее», если он не ответит на запрос Вашингтона о помощи в Ормузском проливе.

