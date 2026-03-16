Союзники Великобритании осудили реакцию Лондона на ближневосточный конфликт

Союзники Великобритании резко осудили медленную реакцию Лондона на войну на Ближнем Востоке, сообщило издание Politico со ссылкой на источники. Они считают, что европейская страна поздно принимала важные решения, когда США начали развертывать войска в регионе.

Ранее издание The Telegraph сообщило, что Великобритания отказывается направлять военные корабли для восстановления судоходства через Ормузский пролив. Журналисты отметили, что против такого решения выступил британский премьер-министр Кир Стармер.

До этого американский постпред при ООН Майк Уолтц сообщил, что власти США хотят, чтобы другие государства участвовали в охране судов, проходящих через Ормузский пролив. Он напомнил о ситуации 80-х годов прошлого века, когда Иран предпринимал попытки нарушить глобальные энергопоставки.

15 марта стало известно, что Париж отказался отправлять свой авианосец в Ормузский пролив по просьбе Вашингтона. В МИД страны уточнили, что французская авианосная группа с авианосцем «Шарль де Голль» остается в Восточном Средиземноморье.