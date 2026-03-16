Удар по автобусу, 250 БПЛА на Москву, шпион: как ВСУ атакуют РФ 16 марта

Удар по автобусу, 250 БПЛА на Москву, шпион: как ВСУ атакуют РФ 16 марта

Более 400 беспилотников сбили в небе над Россией за прошедшие сутки. В Воронежской области повреждения получило промышленное предприятие, а на Кубани — две нефтебазы. Под Белгородом под удар попал микроавтобус. Всего за сутки ранены 10 мирных жителей в разных регионах. В Крыму задержан агент украинских спецслужб, который собирал данные о воздушном прикрытии критически важных объектов на полуострове. Подробнее об атаках ВСУ на РФ — в материале NEWS.ru.

Свыше 400 беспилотников сбито над Россией

За сутки в небе над Россией были сбиты 411 украинских беспилотных летательных аппаратов. Только с 08:00 до 14:00 силы ПВО уничтожили 125 воздушных целей, сообщили в Минобороны России. По их данным, под удар попали девять российских регионов: Брянская, Московская, Калужская, Белгородская, Тульская, Смоленская, Владимирская, Курская и Тверская области.

За следующие шесть часов над регионами России удалось нейтрализовать 113 дронов, добавили в Минобороны. Там уточнили, что больше всего беспилотников сбито над территорией Брянской области — 73 «птички». В частности, атаке подверглись Московский регион, Калужская, Смоленская, Курская, Белгородская, Тверская, Ярославская области и акватория Черного моря.

В период с 20:00 до 23:00, отметили в Минобороны, дежурными средствами ПВО перехвачены 28 БПЛА самолетного типа. В военном ведомстве уточнили, что большинство из них — 12 штук — сбили над Брянской областью.

Также, по данным Минобороны, ночью над Россией ликвидировали 145 беспилотников ВСУ. При этом 46 БПЛА двигались на Москву.

«За последние двое суток силы ПВО уничтожили непосредственно на подлете к Москве и на втором рубеже по направлению к Москве около 250 вражеских БПЛА», — написал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Кроме того, губернатор Ульяновской области в своем Telegram-канале заявил о налете БПЛА на регион. По его словам, перехвачены пять дронов. Глава региона уточнил, что пострадавших нет. В Минобороны эту информацию не комментировали.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Завод в Воронежской области пострадал из-за налета дронов

Атаке БПЛА подверглась Воронежская область. По информации губернатора региона Александра Гусева, в течение ночи силы ПВО ликвидировали шесть украинских дронов. Он добавил, что обошлось без пострадавших.

«На юге региона при падении сбитых и подавленных БПЛА повреждения получили строения промышленного предприятия. Частично производственный процесс на нем в целях безопасности приостанавливался, но уже возобновлен», — отчитался Гусев.

Он добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы. В Минобороны ситуацию не комментировали.

ВСУ ударили по микроавтобусу в Белгородской области

За прошедшие сутки ВСУ выпустили по Белгородской область 55 беспилотников, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его данным, пострадали шесть человек. Он отметил, что один мужчина получил ранения в результате детонации дрона в селе Мощеное. Также в Грайворонском округе пострадал боец «Орлана».

«В городе Грайвороне FPV-дрон атаковал автомобиль. Женщину с минно-взрывной травмой и баротравмой госпитализировали в областную клиническую больницу. Машина повреждена. В селе Ржевка Шебекинского округа FPV-дрон нанес удар по микроавтобусу. Двое пострадавших — мужчина и женщина — были доставлены в Шебекинскую ЦРБ бойцами самообороны», — написал Гладков.

Он добавил, что еще один мирный житель пострадал в селе Графовка: мужчину в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой, осколочными ранениями головы и спины доставили в Шебекинскую ЦРБ. Также, по информации губернатора, в регионе повреждены частные дома, машины, а хутор Екатериновка остался без электроснабжения в результате удара по объекту инфраструктуры. В Минобороны ситуацию не комментировали.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мирный житель ранен при ударе по сельхозпредприятию под Брянском

Мирный житель получил травмы в результате атаки ВСУ на Брянскую область, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, инцидент произошел в селе Чаусы Погарского района: там дроны-камикадзе ударили по территории сельхозпредприятия.

«Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Поврежден трактор», — сказал глава региона.

В Минобороны эту информацию не комментировали.

Три человека пострадали из-за налета дронов на село под Курском

Три человека ранены в приграничье Курской области, заявил глава региона Александр Хинштейн. По его словам, они получили травмы в результате атаки дрона на поселок Коренево.

«У 56-летней женщины слепое осколочное ранение правого плеча и бедра. У 49-летней женщины касательное осколочное ранение левого бедра и правой ноги. У 57-летнего мужчины касательное осколочное ранение головы, слепое осколочное ранение спины, руки, стопы, плеча и кисти, повреждения груди. Им оказана первая помощь», — написал Хинштейн.

Губернатор добавил, что за сутки над Курской областью сбиты 27 БПЛА, трижды с дронов были сброшены взрывные устройства. Также, по его данным, 41 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам. В Минобороны ситуацию не комментировали.

На Кубани загорелась нефтебаза

В Краснодарском крае в результате атаки БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы в промзоне Лабинска, рассказали в канале оперативного штаба региона в Telegram. Уточняется, что никто не пострадал.

«В тушении задействованы четыре расчета, личный состав пожарно-спасательных подразделений и специалисты ГУ МЧС России по Краснодарскому краю», — сообщили в оперштабе.

Там добавили, что сотрудникам экстренных служб также удалось полностью ликвидировать возгорание на нефтебазе в пригороде Тихорецка, где посреди ночи начался пожар из-за падения обломков сбитых БПЛА. Предварительно, обошлось без пострадавших. В Минобороны ситуацию не комментировали.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ФСБ задержала украинского шпиона в Крыму

Силовики задержали в Крыму агента украинских спецслужб, который собирал данные о воздушном прикрытии критически важных объектов на полуострове, заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. По данным следствия, 45-летний житель Феодосии добровольно вышел на связь в Telegram с представителями Киева и передал им фотоснимки.

«Полученная информация использовалась противником для корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям Вооруженных сил Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Следственный отдел УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбудил уголовное дело по статье о государственной измене. Фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

