11 апреля 2026 в 23:46

Два человека пострадали при атаке ВСУ на дорогу под Белгородом

В Борисовском округе Белгородской области украинский беспилотный летательный аппарат нанес удар по гражданскому автомобилю. Жертвами атаки стали двое мирных жителей — мужчина и женщина, находившиеся рядом с машиной на участке дороги Зозули — Грузское, сообщил в своих социальных сетях глава региона Вячеслав Гладков.

У мужчины — осколочные ранения спины, у женщины — множественные осколочные ранения плеча, спины и ног, — уточнил губернатор.

Пострадавшие были оперативно доставлены в Борисовскую центральную районную больницу, где им оказали необходимую помощь. Для дальнейшего лечения бригада скорой медицинской помощи транспортирует их в городскую больницу № 2 Белгорода. Информация о других последствиях в данный момент уточняется.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали при атаках Вооруженных сил Украины на Шебекино и Грайворон. Гладков отмечал, что украинские силы такими маневрами нарушают установленное пасхальное перемирие. В Шебекино дрон атаковал автомобиль, пострадавший мужчина получил баротравму. В Грайвороне из-за детонации ранена женщина, у нее также диагностировали баротравму. Раненым оказали медицинскую помощь на месте.

