11 апреля 2026 в 18:51

ВСУ ударили по Белгородской области, нарушив пасхальное перемирие

Гладков: два человека пострадали при атаках ВСУ на Шебекино и Грайворон

Два человека пострадали при атаках ВСУ на Шебекино и Грайворон, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Раненым оказали медицинскую помощь на месте.

ВСУ продолжают наносить удары по нашему региону. Пострадали два мирных жителя, — написал Гладков.

Глава региона уточнил, что в Шебекино дрон атаковал автомобиль, пострадавший мужчина получил баротравму. В Грайвороне из-за детонации ранена женщина, у нее также диагностировали баротравму. Гладков добавил, что в разных населенных пунктах области повреждены частные дома и машины.

Ранее два человека пострадали при атаке Вооруженных сил Украины на Шебекино. Обоих раненых доставили в больницу.

До этого губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что украинские дроны атаковали заправочную станцию во Льгове Курской области во время пасхального перемирия. По его словам, в результате удара пострадали трое мирных жителей.

Пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным, вступило в силу в 16:00 11 апреля. Оно продлится до конца суток 12 апреля.

