11 апреля 2026 в 16:43

Два человека пострадали при атаке ВСУ на Шебекино

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Два человека пострадали при атаке Вооруженных сил Украины на Шебекино, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Обоих раненых доставили в больницу.

Город Шебекино под ударом со стороны ВСУ. Ранены два мирных жителя, — написал Гладков.

Глава региона уточнил, что один из местных жителей получил осколочное ранение головы и баротравму. Второй пострадавший попал в медучреждение с ранениями лица, груди, плеча и ног. В результате прилета боеприпаса загорелся частный дом, пожар быстро ликвидировали.

Ранее Гладков сообщил, что два бойца самообороны Белгородской области пострадали при ударе беспилотника ВСУ по движущемуся автомобилю в селе Замостье. По его словам, обоих солдат с травмами доставили в Грайворонскую ЦРБ, откуда должны будут перевести в городскую больницу № 2 Белгорода.

До этого врио главы Ясиноватой Александр Пеняев заявил, что число пострадавших от удара ВСУ по муниципальному образования выросло до шести человек, еще двое погибли. Он отметил, что жителям оказали необходимую медицинская помощь.

