Число пострадавших от удара ВСУ по Ясиноватой продолжает расти Число пострадавших от удара ВСУ по Ясиноватой выросло до шести человек

Число пострадавших от удара Вооруженных сил Украины по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике выросло до шести человек, еще двое погибли, сообщил врио главы муниципального образования Александр Пеняев в своем Telegram-канале. По его словам, жителям оказывается медицинская помощь.

По уточненным данным, в результате сброса и детонирования БПЛА в городе Ясиноватая два человека погибли, шесть человек получили ранения. Им оказывается медицинская помощь, — написал Пеняев.

Ранее житель Каменки-Днепровской в Запорожской области пострадал в результате атаки дрона. Губернатор Евгений Балицкий сообщил, что мужчине уже помогают медики. Повреждения также получило здание приемного покоя местной больницы.

До этого два мирных жителя погибли в Белгородской области из-за атаки украинского беспилотника. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, противник атаковал грузовой автомобиль в районе села Вознесеновка Шебекинского округа. Он выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.