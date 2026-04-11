Раскрыты трагические последствия удара ВСУ по Ясиноватой

Два человека погибли и четверо пострадали при ударе ВСУ по Ясиноватой в ДНР

Два человека погибли и четверо пострадали при ударе Вооруженных сил Украины по городу Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, сообщил врио главы муниципального округа Александр Пеняев в своем Telegram-канале. По его словам, украинский беспилотник сбросил на населенный пункт взрывное устройство.

По уточненным данным, в результате сброса и детонирования БПЛА в городе Ясиноватая два человека погибли, четыре человека получили ранения, — написал Пеняев.

Ранее Житель житель Каменки-Днепровской в Запорожской области пострадал в результате атаки дрона. Губернатор Евгений Балицкий сообщил, что мужчине потребовалась помощь медиков. Повреждения также получила кровля здания приемного покоя ГБУЗ «Каменско-Днепровская ЦРБ», после падения фрагментов дрона она загорелась.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил, что ВСУ атаковали регион с использованием управляемых ракет большой дальности «Нептун». По его словам, четыре жилых дома полностью уничтожены, еще 15 домов повреждены. Богомаз сообщил, что одна женщина получила ранения.