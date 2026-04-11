11 апреля 2026 в 14:08

Гладков рассказал о жертвах новой атаки ВСУ на Белгородскую область

Гладков: два бойца самообороны пострадали при ударе ВСУ по машине под Белгородом

Два бойца самообороны Белгородской области пострадали при ударе беспилотника ВСУ по движущемуся автомобилю в селе Замостье, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, обоих солдат с травмами доставили в Грайворонскую ЦРБ, откуда должны будут перевести в городскую больницу №2 Белгорода.

Дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль в селе Замостье Грайворонского округа. Двоих мужчин бойцы самообороны доставили в Грайворонскую ЦРБ, — написал Гладков.

Одному из пострадавших диагностировали множественные огнестрельные ранения головы, грудной клетки, живота и ног, а также баротравму. Второй мужчина получил огнестрельные ранения головы и спины.

Ранее стало известно, что житель Каменки-Днепровской в Запорожской области стал жертвой атаки дрона. Как сообщил губернатор Евгений Балицкий, пострадавшему потребовалась медицинская помощь. В результате падения фрагментов дрона загорелась кровля здания приемного покоя ГБУЗ «Каменско-Днепровская ЦРБ».

