Финны-отморозки, убийство супругов, 2000 БПЛА: как ВСУ атакуют РФ 13 апреля

Силы ПВО уничтожили над российскими регионами более двух тысяч беспилотников за неделю. В Белгородской, Запорожской и Херсонской областях, несмотря на объявленное пасхальное перемирие, пострадали 14 человек, еще трое погибли. По словам экспертов, на стороне украинской армии воюют двухметровые отморозки из Финляндии и Норвегии, которые прошли идеологическую обработку. Подробнее об атаках ВСУ на РФ — в материале NEWS.ru.

Российские силы ПВО перехватили более 2 тыс. украинских беспилотников за неделю

За последнюю неделю средства противовоздушной обороны перехватили не менее 2019 украинских беспилотников над Россией, сообщили в Минобороны РФ. Основная часть атак пришлась на европейскую часть страны, уточнили в ведомстве.

В частности, 6 и 9 апреля были сбиты 693 и 339 БПЛА соответственно.

В Минобороны подчеркнули, что 11 апреля в 16:00 начал действовать режим пасхального перемирия, объявленный президентом РФ Владимиром Путиным. Он продолжался до 23:59 мск 12 апреля. В военном ведомстве уточнили, что ВСУ нарушили договоренность 1971 раз.

В ночь на 13 апреля силы ПВО уничтожили 33 украинских дрона над Белгородской, Курской, Ростовской, Брянской, Смоленской областями и Республикой Крым, отметили в Минобороны.

Тела супругов нашли в разбомбленном ВСУ доме под Белгородом

Боец «Орлана» был ранен при атаке ВСУ на Грайворон, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, мужчину доставили в больницу с осколочными ранениями лица, грудной клетки и ног. Кроме того, в результате детонации БПЛА пострадала женщина.

«Она получила касательное осколочное ранение уха и баротравму», — сообщил глава региона.

Еще один мирный житель пострадал в результате атаки дрона ВСУ на участке автодороги Ясные Зори — Октябрьский, добавил Гладков. В Шебекино на территории частного дома были обнаружены тела супругов, которые погибли в результате обстрела города, сказал губернатор.

В Минобороны РФ не комментировали сведения об обстрелах ВСУ Белгородской области.

На Херсонщине были ранены шесть человек в результате атак ВСУ во время пасхального перемирия

В период действия пасхального перемирия от атак ВСУ пострадали шесть мирных жителей, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, в селе Великие Копани при взрыве мины была ранена женщина 1983 года рождения.

«В районе села Раденск автомобиль местного жителя подорвался на мине. Пострадали мужчина 1969 года рождения и женщина 1961 года рождения», — отметил глава региона.

Сальдо также подчеркнул, что в селе Любимовка был ранен местный житель 1972 года рождения, а в Новой Каховке — мужчины 1976 года и 1995 года рождения.

В Минобороны РФ не комментировали информацию о последствиях атак ВСУ на Херсонскую область.

ВСУ девять раз ударили по Запорожью

Один человек погиб, еще пять пострадали при атаках ВСУ на Запорожскую область за сутки, заявил губернатор Евгений Балицкий. Жертвой обстрела противника стал 55-летний мотоциклист. Власти региона зафиксировали девять фактов целенаправленных ударов украинских военных по населенным пунктам области, уточнил Балицкий.

По словам губернатора, в селе Верхняя Криница при атаке беспилотника пострадал 70-летний мужчина. Его госпитализировали. В Михайловском округе были повреждены два частных дома. В результате обстрелов ВСУ пострадали 51-летний мужчина и 40-летняя женщина, им оказали помощь. В Токмакском округе при атаке беспилотника была ранена 38-летняя женщина, в Пологовском — 62-летний мужчина.

В Минобороны РФ не комментировали сведения об атаках ВСУ на Запорожье.

Какие еще российские регионы атаковали ВСУ

Утром 13 апреля ВСУ ударили дронами по нескольким российским регионам. В частности, атаку ВСУ отразили в Севастополе, заявил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Сбита одна воздушная цель над морем в районе мыса Херсонес», — написал он.

В Ленинградской области была объявлена опасность атаки БПЛА, сказал губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Кроме того, российские силы ПВО отразили налет украинских беспилотников на Ростовскую область, сообщил глава региона Юрий Слюсарь. По его словам, в Неклиновском районе средства противовоздушной обороны уничтожили несколько БПЛА. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала, отметил губернатор.

Беспилотную опасность также объявляли в Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что силы ПВО сбили 15 БПЛА самолетного типа. Еще 27 дронов ликвидировали над Курской областью, написал в Telegram-канале глава региона Александр Хинштейн. В Минобороны РФ не комментировали сведения об атаках ВСУ.

Как военные НАТО из Финляндии и Норвегии маскируются под наемников ВСУ

Солдаты НАТО, в частности из Норвегии и Финляндии, могут маскироваться под наемников ВСУ, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, они делают это для получения боевого опыта.

«Структуры НАТО проводят массированные учения, в том числе на северных рубежах. Конечно, им нужно приобретать опыт», — сказал Дандыкин.

Он добавил, что финские и норвежские наемники и раньше воевали на стороне ВСУ. Он также предположил, что Североатлантический альянс может готовить провокации против РФ со стороны североевропейских стран.

«Норвежцы обсуждают с Украиной удары по нашим портам и военным объектам. Норвегия ведет себя крайне русофобски и помогает киевскому режиму, хотя в последнее время, возможно, меньше. До этого были солидные поставки — комплексы ПВО и валютные поступления. Финляндия тоже не отставала — миллиарды евро ушли Украине», — подытожил Дандыкин.

Он также высказал мнение, что НАТО хочет открыть на севере еще один театр военных действий.

Финский военный корреспондент Кости Хейсканен ранее сообщил, что на Красноармейское направление прибыла группа из 10 наемников — граждан Финляндии, которых он назвал двухметровыми отморозками. По словам журналиста, эти люди подверглись интенсивной идеологической обработке, после которой они стали воспринимать жителей Донбасса не как людей, а как объекты для поражения.

