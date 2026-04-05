Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 апреля 2026 в 11:22

«Спастись невозможно»: военэксперт о рассредоточении полигонов ВСУ

Военнослужащие ВСУ
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские бетонобойные бомбы могут разрушить полигоны Вооруженных сил Украины по всей стране, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя слова главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о переносе учебных центров армии в более безопасные места. Он также отметил, что российская гиперзвуковая ракета «Кинжал» способна поражать самые укрепленные объекты.

Сырский часто выступает, дает интервью западным СМИ. Тут скрывается еще и попытка ввести в заблуждение нас. Я так понимаю, что мы не случайно запускаем спутники с Плесецка и все наблюдаем. Видим, как они перемещаются. Есть и другие способы получения информации. Мы тоже от врага маскируемся. [У России] есть такие ракеты, которые на большой глубине пробивают бетон на несколько метров. «Кинжалы», и есть такие бетонобойные бомбы, которые могут прилететь с крылышками. И до Западной Украины тоже долетят. На Западную Украину «Кинжал» уже прилетал, — сказал Дандыкин.

Военэксперт подчеркнул, что у ВСУ нет шансов скрыть свои полигоны и учебные центры от российской армии. Он добавил, что РФ может атаковать военные объекты и на Западной Украине.

На западе Украины есть полигоны. Один из них — Яворовский под Львовом, по которому, кстати, наши сейчас бьют. Спастись по факту невозможно, потому что Западная Украина покрыта, и [оружие ВС РФ] туда наведывается очень часто. Все полигоны известны. Под землей разве что будут прятаться. Еще не все леса [на Украине] вырублены, и что-то еще осталось. У них накоплен достаточно приличный опыт боевых действий, маскировки. Они делают выводы, несомненно, — подытожил Дандыкин.

Ранее информагентство ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщило, что украинское командование начало перебрасывать курсантов полтавского Военного института телекоммуникаций и информатизации в зону боевых действий в Сумской области. Молодых людей, которым еще не исполнилось 20 лет, распределяют в 50-ю артиллерийскую бригаду и назначают командующими.

Европа
Украина
ВСУ
СВО
Софья Якимова
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.