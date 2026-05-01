Удары по детям, смерти в Белгороде: как ВСУ атакуют Россию 1 мая

1 мая Вооруженные силы Украины продолжили наносить удары по российским территориям. По данным Минобороны РФ, за ночь было уничтожено более 140 дронов противника. В результате налета на Белгород погибли два человека. Как еще ВСУ атакуют регионы России — в материале NEWS.ru.

Над Россией сбили более 140 беспилотников ВСУ за ночь

Дежурные силы ПВО в ночь на 1 мая ликвидировали более 140 украинских беспилотников в небе над Россией, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись девять регионов страны.

«В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 30 апреля до 07:00 мск 1 мая дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 141 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — отметили в Минобороны.

Так, БПЛА удалось сбить над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Калужской и Смоленской областей. Также вражеские дроны были ликвидированы над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, акваториями Черного и Азовского морей, уточнили в ведомстве.

Энергосистема Запорожья снова подверглась массированной атаке ВСУ

Энергетическая инфраструктура Запорожской области подверглась массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины в ночь на 1 мая, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. В результате обстрелов зафиксированы повреждения на ряде важных энергетических объектов.

Атака привела к временному и частичному обесточиванию нескольких населенных пунктов области. В настоящее время все профильные службы переведены в режим повышенной готовности для устранения последствий ударов. Энергетики уже приступили к восстановительным работам, чтобы в кратчайшие сроки вернуть электричество в дома местных жителей.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ранее ВСУ атаковали запорожский поселок Басань, где смертельные раны получил один мирный житель. Глава области добавил, что в день атаки было зафиксировано 10 фактов целенаправленных ударов противника по мирным населенным пунктам области. Балицкий также заверил, что семье погибшего будет оказана необходимая помощь.

Два белгородца погибли в результате атаки ВСУ за сутки

Два человека погибли, еще двое пострадали за последние сутки во время атак ВСУ на Белгородскую область, написал глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, дрон ударил по молодым людям 15 и 18 лет, которые ехали на мотоцикле в селе Волчья Александровка.

«В Волоконовском округе в селе Волчья Александровка дрон ударил по мотоциклу, на котором ехали два парня 15 и 18 лет. От полученных ранений они погибли на месте», — написал Гладков.

Травмы получил житель поселка Дубовое, а также жительница села Казинка. Пострадавшим оказали медицинскую помощь. Кроме того, в районах области получили повреждения машины, жилые дома, предприятия. Этим утром в Шебекино после удара дрона загорелся легковой автомобиль.

Фото: Aslan Isaev/NEWS.ru

Хинштейн заявил о 85 артиллерийских атаках ВСУ на Курскую область за сутки

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины атаковали Курскую область с помощью 84 беспилотников разных типов, а также 85 раз обстреляли из артиллерии отселенные районы региона, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Кроме того, 15 дронов нанесли удары по территории области с применением взрывных устройств.

«Всего в период с 09:00 30 апреля до 09:00 1 мая сбито 84 вражеских беспилотника различного типа. 85 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 15 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств», — говорится в сообщении.

Трое детей пострадали при атаках ВСУ на Херсонскую и Запорожскую области

Трое детей пострадали при атаках ВСУ на Херсонскую и Запорожскую области, сообщил зампредседателя правительства Херсонской области Сергей Черевко. Он уточнил, что дрон попал во двор жилого дома.

«В результате атаки пострадали трое детей в возрасте 10, 11 и 15 лет. <...> Выражаю глубочайшее сочувствие семье пострадавших детей. Мы будем следить за их состоянием здоровья и оказывать всю необходимую поддержку», — отметил Черевко.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водитель погиб при атаке БПЛА в Брянской области

ВСУ атаковали хутор Чаков Погарского района Брянской области вечером 30 апреля с помощью дронов-камикадзе, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его информации, беспилотник целенаправленно ударил по движущемуся гражданскому автомобилю.

В результате происшествия погиб водитель машины. Пассажир получил осколочные ранения, его оперативно доставили в больницу и оказали необходимую медицинскую помощь.

«Родным погибшего — глубокие соболезнования. Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана», — написал Богомаз.

Также губернатор сообщил, что автомобиль получил повреждения. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

