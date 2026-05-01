Хинштейн привел данные об атаках ВСУ за прошедшие сутки

Хинштейн заявил о 85 артиллерийских атаках ВСУ на Курскую область за сутки

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины атаковали Курскую область с помощью 84 беспилотников разных типов, а также 85 раз обстреляли из артиллерии отселенные районы региона, сообщил губернатор Александр Хинштейн в МАКС. Кроме того, 15 дронов нанесли удары по территории области с применением взрывных устройств.

Всего в период с 09:00 30 апреля до 09:00 1 мая сбито 84 вражеских беспилотника различного типа. 85 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 15 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что одно из местных промышленных предприятий подверглось атаке беспилотных летательных аппаратов. Глава региона уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал, серьезных разрушений и угрозы химического заражения также не зафиксировано.

Кроме того, губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что вечером 29 апреля и в ночь на 30 апреля силы противовоздушной обороны сбили 43 вражеских беспилотника. По словам главы региона, в результате атак никто не пострадал, объекты инфраструктуры не разрушены.