День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 мая 2026 в 12:58

Трое детей пострадали в российском приграничье при обстрелах ВСУ

Трое детей пострадали при атаках ВСУ на Херсонскую и Запорожскую области

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Трое детей пострадали при атаках ВСУ на Херсонскую и Запорожскую области, сообщил зампредседателя правительства Херсонской области Сергей Черевко. Он уточнил, что дрон попал во двор жилого дома.

В результате атаки пострадали трое детей в возрасте 10, 11 и 15 лет. <...> Выражаю глубочайшее сочувствие семье пострадавших детей. Мы будем следить за их состоянием здоровья и оказывать всю необходимую поддержку, — отметил Черевко.

Кроме того, ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру Запорожской области в ночь на 1 мая. Губернатор Евгений Балицкий сообщил о повреждении нескольких объектов, что привело к частичному обесточиванию населенных пунктов региона. Он также подчеркнул, что энергетики прилагают все усилия для восстановления максимальной подачи электричества в регионе.

Ранее в Туапсе в результате атаки беспилотника произошел пожар в морском терминале. По предварительным данным, никто не пострадал. К ликвидации возгорания привлечены 128 человек и 41 единица техники, включая подразделения МЧС России.

Регионы
Запорожская область
Херсонская область
атаки ВСУ
дети
Самое популярное
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Культура

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.