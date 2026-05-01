Трое детей пострадали в российском приграничье при обстрелах ВСУ Трое детей пострадали при атаках ВСУ на Херсонскую и Запорожскую области

Трое детей пострадали при атаках ВСУ на Херсонскую и Запорожскую области, сообщил зампредседателя правительства Херсонской области Сергей Черевко. Он уточнил, что дрон попал во двор жилого дома.

В результате атаки пострадали трое детей в возрасте 10, 11 и 15 лет. <...> Выражаю глубочайшее сочувствие семье пострадавших детей. Мы будем следить за их состоянием здоровья и оказывать всю необходимую поддержку, — отметил Черевко.

Кроме того, ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру Запорожской области в ночь на 1 мая. Губернатор Евгений Балицкий сообщил о повреждении нескольких объектов, что привело к частичному обесточиванию населенных пунктов региона. Он также подчеркнул, что энергетики прилагают все усилия для восстановления максимальной подачи электричества в регионе.

Ранее в Туапсе в результате атаки беспилотника произошел пожар в морском терминале. По предварительным данным, никто не пострадал. К ликвидации возгорания привлечены 128 человек и 41 единица техники, включая подразделения МЧС России.