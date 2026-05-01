Вооруженные силы РФ освободили Покаляное в Харьковской области, следует из сообщения группировки «Север» в Telegram-канале. ВСУ пытались удержать село, перебросив инструкторов 157-й бригады с опытом АТО, однако подразделение было уничтожено.

Освобождение села Покаляное позволяет расширить зону безопасности у российской границы, уточнили в «Севере». В районе ближайших лесных массивов продолжаются бои, их зачистка необходима для дальнейшего продвижения войск.

Ранее юный морпех на первой боевой задаче уничтожил украинский беспилотник Shark. 18-летний боец недавно прибыл в подразделение и прошел ускоренную подготовку. По словам командира соединения, работа ведется расчетом из нескольких человек. Он подчеркнул, что результат достигается за счет слаженных действий всех участников.

Также сообщалось, что расчеты тяжелых огнеметных систем группировки войск «Север» успешно выполнили 19 огневых задач на территории Харьковской области. В результате ударов были полностью уничтожены четыре опорных пункта ВСУ.