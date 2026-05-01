Российские военные сровняли с землей четыре опорных пункта ВСУ

Российские военные сровняли с землей четыре опорных пункта ВСУ Группировка «Север» уничтожила четыре пункта ВСУ в Харьковской области

Расчеты тяжелых огнеметных систем группировки войск «Север» успешно выполнили 19 огневых задач на территории Харьковской области, сообщает агентство РИА Новости. В результате ударов были полностью уничтожены четыре опорных пункта ВСУ.

Командир роты с позывным Краб отметил, что подразделения продолжают расширять зоны безопасности также и в Сумской области.

Выполнили 19 огневых задач, уничтожив четыре опорных пункта ВСУ в Харьковской области, — резюмировал командир.

После завершения обстрела военные применили беспилотники для объективного контроля результатов поражения целей. С помощью воздушной разведки было зафиксировано уничтожение более 30 солдат противника.

Ранее стало известно, что подразделения ВСУ несут серьезные потери у населенного пункта Кондратовка в Сумской области. Российские силовики сообщают, что на этом участке фронта задействованы наиболее мотивированные бойцы из 78-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр). Факт потерь подтверждают родственники военных.