01 мая 2026 в 09:08

Юный морпех уничтожил дрон ВСУ Shark на первой боевой задаче

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Юный морпех на первой боевой задаче уничтожил украинский беспилотник Shark, сообщил военнослужащий соединения морской пехоты с позывным Дрост в комментарии РИА Новости. Он уточнил, что 18-летний боец недавно прибыл в подразделение и прошел ускоренную подготовку.

Боец, ему 18 лет, только пришел, прошел обучение — и уже в составе расчета участвовал в уничтожении Shark, — отметил он.

По словам командира, работа ведется расчетом из нескольких человек. Он подчеркнул, что результат достигается за счет слаженных действий всех участников.

Этот расчет с позывным «Перо» показал хороший результат уже в первые недели, — сказал Дрост.

Ранее подразделения Западной группировки войск уничтожили восемь воздушных целей противника в Харьковской области. Среди сбитых объектов — барражирующий боеприпас «Батон» и семь разведывательных беспилотников.

Беспилотники центра «Рубикон» до этого уничтожили воздушным тараном несколько дронов ВСУ. В числе пораженных целей оказались разведывательные дроны, дрон-бомбардировщик, дрон-камикадзе и барражирующий боеприпас противника.

Россия
СВО
ВСУ
ВС РФ
