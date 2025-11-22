«Рубикон» очистил небо от дронов ВСУ Минобороны России: дроны «Рубикона» тараном сбили несколько БПЛА ВСУ

Беспилотники центра «Рубикон» уничтожили воздушным тараном несколько дронов ВСУ, сообщили в Минобороны России. В числе пораженных целей оказались разведывательные дроны, дрон-бомбардировщик, дрон-камикадзе и барражирующий боеприпас противника.

Воздушными таранами боевых групп по ПВО центра «Рубикон» были сбиты разведывательная «Лелека», дрон-камикадзе Vector (немецкого производства), барражирующий боеприпас «Батон», дрон-бомбардировщик Backfire-70 и разведчик-корректировщик высокоточного вооружения Shark, — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что за последние сутки ПВО уничтожила 155 украинских беспилотников. Все сбитые дроны имели самолетную конструкцию.

Ранее боец 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск рассказал, как украинский беспилотник привел четверых военнослужащих ВСУ на российские позиции под Северском, где их взяли в плен. По словам собеседника, в рядах украинской армии наблюдается хаос, отсутствие ориентации на местности и взаимодействия между подразделениями.