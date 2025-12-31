Саудовский принц назвал Дмитриева «правильным человеком»

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман назвал главу РФПИ Кирилла Дмитриева «правильным человеком» для переговоров по Украине, сообщает New York Times. В разговоре со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом саудовский лидер подчеркнул наличие успешного опыта деловых отношений с Дмитриевым.

Мы вели с ним дела, — заявил Уиткоффу Салман.

Газета сообщает, что дополнительную поддержку кандидатуре российского представителя оказал зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, также поручившийся за его профессиональные качества. На основании этих рекомендаций Дональд Трамп поручил Уиткоффу создать неформальный канал связи с главой РФПИ по линии «бизнесмен-бизнесмен».

Ранее Дмитриев иронично предложил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен «обменяться» американскими санкциями, введенными против него администрацией Байдена. Так спецпредставитель президента РФ прокомментировал возможные визовые ограничения США против европейских чиновников за попытки цензуры американских платформ.