Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 17:08

Саудовский принц назвал Дмитриева «правильным человеком»

NYT: саудовский принц назвал верным выбор Дмитриева на роль переговорщика

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: kremlin.ru/Сергей Бобылёв / РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман назвал главу РФПИ Кирилла Дмитриева «правильным человеком» для переговоров по Украине, сообщает New York Times. В разговоре со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом саудовский лидер подчеркнул наличие успешного опыта деловых отношений с Дмитриевым.

Мы вели с ним дела, — заявил Уиткоффу Салман.

Газета сообщает, что дополнительную поддержку кандидатуре российского представителя оказал зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, также поручившийся за его профессиональные качества. На основании этих рекомендаций Дональд Трамп поручил Уиткоффу создать неформальный канал связи с главой РФПИ по линии «бизнесмен-бизнесмен».

Ранее Дмитриев иронично предложил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен «обменяться» американскими санкциями, введенными против него администрацией Байдена. Так спецпредставитель президента РФ прокомментировал возможные визовые ограничения США против европейских чиновников за попытки цензуры американских платформ.

Саудовская Аравия
США
Кирилл Дмитриев
переговоры
Стив Уиткофф
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван вид вооружений, в котором остро нуждаются ВСУ
Подросток едва не остался без глаза из-за фейерверка
Экс-посол Германии в США заявил, что у Европы больше нет союзников
Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Димитрова
Раскрыты новые подробности о попавших в ДТП в Таиланде россиянах
В Самаре закрыли небо
Поляки избили украинца из-за его национальности
«Это летальный исход»: ветеринар указала на угрозу для питомцев в Новый год
В Совете Федерации назвали главное достояние страны
Отказ от «Голубого огонька», доход 900 млн, парики: как живет Кадышева
Орбан объяснил, почему 2026 год станет решающим для Европы
Саудовский принц назвал Дмитриева «правильным человеком»
Названо число военнослужащих для отправки на Украину от Евросоюза
Продюсера «Ласкового мая» объявили в международный розыск
Пьяная компания и трезвая девушка: как не стать жертвой ситуации
Долина, Юра Борисов, лабубу. 2025-й в мемах: ИИ научился шутить лучше нас
Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря
Экс-замминистра обороны Иванов остался без свидания под Новый год
В саратовском аэропорту ввели временные ограничения
Полуголые Деды Морозы устроили массовый забег и попали на видео
Дальше
Самое популярное
Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год
Общество

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.