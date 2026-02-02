Starlink — все. Маск «приземлил» дальнобойные дроны ВСУ: значение для РФ

Ограничения связи Starlink парализовали работу дальнобойных дронов ВСУ, несмотря на то, что должны были снизить боеспособность ВС РФ. Новые меры SpaceX воздействуют исключительно на БПЛА самолетного типа, при этом FPV-дроны и тяжелые коптеры продолжают работать. Почему Илон Маск «наказал» ВСУ и помог российской армии, как военные ВС РФ обходят ограничения спутниковой связи — в материале NEWS.ru.

Какие ограничения ввела SpaceX на Украине

В результате введенных компанией SpaceX мер по ограничению спутниковой связи Starlink в России были зафиксированы сбои в работе этой системы на Украине. При превышении беспилотником самолетного типа порога скорости в 90 км/ч связь автоматически отключается. Starlink не идентифицирует принадлежность пользовательских профилей, поэтому под действие ограничений попали беспилотники ВСУ. Подтверждением тому стало резкое сокращение количества ударов БПЛА Вооруженных сил Украины по территории РФ.

По мнению военных аналитиков, ограничения связи Starlink в России не повлияют на боеспособность российской армии.

Как решение Маска изменило ход спецоперации на Украине

В глобальном смысле решение главы SpaceX, миллиардера Илона Маска ничего не изменило, отметил военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, этот шаг создал проблемы прежде всего для украинской армии.

«Ограничение скорости беспилотников снижает эффективность их применения. Украинцы обижаются и просят Маска снять запрет. Он обещал это сделать несколько дней назад, но жалобы продолжаются — ограничители на их высокоточные системы все еще работают, — сообщил Баранец. — Думаю, Дональд Трамп может пойти навстречу украинцам, но для нас это радикально ничего не меняет. Мы привыкли бить их и со Starlink, и без него. Эффективность поражения целей растет с каждым месяцем. В начале специальной военной операции мы сбивали примерно 40% беспилотников, а сегодня — 85–90%».

Почему ограничения спутниковой связи Starlink не скажутся на боеспособности ВС РФ

Российские спутники и система навигации ГЛОНАСС не зависят от Starlink и других зарубежных систем, сказал военный эксперт Константин Сивков. В России используются собственные каналы связи, находящиеся под контролем Вооруженных сил РФ.

«Поэтому мы можем решать соответствующие задачи, — сообщил аналитик NEWS.ru. — Starlink в нашей стране не является основным средством связи. Это, по сути, резервная система, построенная на иностранных и трофейных средствах. Мы не закупаем Starlink, поэтому запрет на его использование бьет прежде всего по ВСУ. Им сложнее заменить эту систему на нашей территории, и их беспилотники в этих условиях теряют возможность летать».

По словам Баранца, если ограничения сохранятся, то беспилотники ВСУ будут летать медленнее, дольше идти к цели и их легче будет сбивать.

«У наших БПЛА другие тактико‑технические характеристики, — пояснил собеседник. — Хотя есть беспилотники, которые используют терминалы Starlink. У нас огромный парк, причем постоянно появляются новые ударные дроны с обновленными ТТХ: дальностью полета, полезной нагрузкой, системами наведения. Почти каждую неделю выпускается новая модель. Помимо государственного ВПК, у нас есть „народный“ — местные рационализаторы придумывают решения, которые иногда превосходят ожидания ученых и лауреатов госпремий».

Почему SpaceX ввела ограничения связи в России

У России достаточно технологий, чтобы не обращать внимания на ограничения Маска, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он напомнил, что существуют в том числе беспилотники на оптоволоконном кабеле, на которые никакие спутники и средства РЭБ противника не могут воздействовать.

«Ажиотаж вокруг действий Маска носит больше рекламный характер. Он должен в очередной раз подчеркнуть, что США поддерживают Украину, — отметил парламентарий в разговоре с NEWS.ru. — В реальности эти шаги мало на что могут повлиять. Российская армия все равно победит — в этом ни у кого сомнений быть не должно».

Что известно о масштабном сбое в работе Starlink летом 2025 года

В июле 2025 года стало известно о масштабном сбое в работе Starlink. Тогда он привел к отключению терминалов сети в зоне СВО, используемых подразделениями ВСУ и их штабными структурами.

Через некоторое время информацию о масштабном сбое подтвердили наблюдатели с российской стороны. Перебои в работе сервиса Starlink произошли из-за отказа критически важных компонентов внутреннего программного обеспечения, которые отвечают за функционирование базовой сети.

