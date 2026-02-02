Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 19:41

Роспотребнадзор принял меры из-за продажи рыбы с опасным веществом

Роспотребнадзор потребовал снять с продажи рыбу, в которой нашли ртуть

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Роспотребнадзор обязал сеть магазинов «Красное & Белое» снять с реализации вяленую рыбу в которой обнаружили ртуть, сообщается на сайте столичного управления ведомства. Проверка была инициирована после появления информации о продаже указанной продукции в одном из магазинов сети в поселении Внуковское.

Незамедлительно начато проведение внеплановой выездной проверки с отбором проб пищевой продукции для лабораторного исследования во ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве», — сказано в сообщении.

Предписание о временном запрете торговли выпустили в адрес юридического лица ООО «Альфа-М», которое управляет данными магазинами. Производителем изымаемой продукции оказалась компания «СИФУД ИНДАСТРИЗ» из Калужской области.

Представители торговой сети, по данным надзорного органа, в полной мере сотрудничают и предотвратили дальнейшую продажу товара. Реализация будет приостановлена вплоть до получения официальных результатов лабораторной экспертизы. В настоящее время ситуация остается на особом контроле у московского управления Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что шарики ртути в упаковке рыбной закуски нашел житель Новой Москвы. По данным журналистов, мужчина с супругой и 10-летний ребенок съели уже половину пакета желтого полосатика, когда заметили металлические фрагменты.

