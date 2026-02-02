«Говорить достаточно затруднительно»: в МИД оценили контакты с США МИД заявил о беспрерывном диалоге с США на разных уровнях

Российско-американский диалог ведется практически беспрерывно на разных уровнях, сообщили в МИД РФ. В ведомстве подчеркнули, что контакты проходят в нескольких форматах и не прекращаются даже на фоне международной турбулентности, передает РИА Новости.

Говорить о будущем российско-американских отношений в настоящее время достаточно затруднительно. Это живой и непрерывный процесс, — отметили в министерстве.

МИД также указал на важную роль контактов по украинскому урегулированию, однако это не единственная тема, требующая обсуждения между Москвой и Вашингтоном. Там также подчеркнули, что диалог продолжается в разных форматах почти без перерывов.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что было бы преступлением допустить горячую конфронтацию между Россией и США. По его словам, важно искать диалог.

Во внешнеполитическом ведомстве до этого заявили, что Россия направила американской стороне предложения по снятию препятствий для полного восстановления двусторонних отношений. Там выразили надежду, что нынешняя администрация США не станет следовать по пути команды прошлого президента страны Джо Байдена.