«Будет преступлением»: Лавров предостерег от конфронтации с США Лавров: для России было бы преступлением допустить горячую конфронтацию с США

Было бы преступлением допустить деградацию несовпадения интересов России и США в горячую конфронтацию, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. По словам дипломата, важно искать диалог.

А когда [национальные интересы] не совпадают, будет уже не ошибкой, а преступлением позволить этому несовпадению деградировать в конфронтацию, тем более в горячую. Исходим из этого, — сказал глава МИД РФ.

Ранее Лавров заявил, что Европа исторически пытается внести раскол в отношения между Россией и США, видя в политике президента Дональда Трампа сдвиг в сторону Москвы в ущерб европейским интересам. Дипломат подчеркнул, что Россию в аналогичных действиях обвинить невозможно.

До этого американский экономист Джеффри Сакс призвал США возобновить сотрудничество с Россией в сфере контроля над ядерными вооружениями и продлить Договор о СНВ. По его мнению, Россия уже выразила готовность, а сейчас все зависит от Вашингтона, чью внешнюю политику при этом он назвал нестабильной и некомпетентной.