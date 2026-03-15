15 марта 2026 в 09:15

Россиянам назвали неочевидную опасность телевизоров

IT-эксперт Дащенко: хакеры могут взламывать умные телевизоры для кражи данных

Злоумышленники могут использовать умные телевизоры как точку входа в домашнюю сеть для кражи данных со смартфонов, компьютеров и устройств умного дома, заявил РИА Новости эксперт «Лаборатории Касперского» Владимир Дащенко. Современные Smart TV представляют собой компьютеры с операционной системой и постоянным доступом в интернет, что делает их уязвимыми для взлома.

Для пользователя основной риск связан не столько с самим телевизором, сколько с тем, что взломанное устройство может стать точкой входа в домашнюю сеть, где находятся смартфоны, компьютеры или устройства умного дома, — сказал эксперт.

Ранее технический директор Ledger Шарль Гийме заявил об обнаружении опасной уязвимости в смартфонах на Android от компании Nothing с процессорами MediaTek, которую можно взломать за 45 секунд даже в выключенном состоянии. По словам исследователя, специалисты подключили Nothing CMF Phone 1 к ноутбуку и взломали его базовую систему безопасности.

Кроме того, в пресс-службе «Яндекса» сообщили, что умные колонки с голосовым помощником Алиса защищены от удаленного взлома на нескольких уровнях и ни разу не подвергались хакерским атакам. Все данные, которыми устройство обменивается с облаком, шифруются, а программное обеспечение регулярно обновляется.

хакеры
данные
взломы
smart tv
