31 января 2026 в 14:50

В США призвали возобновить сотрудничество с Россией по ДСНВ

Экономист Сакс призвал США продлить действие лимитов ДСНВ

Джеффри Сакс Джеффри Сакс Фото: Xie Ziyi/XinHua/Global Look Press
США необходимо возобновить сотрудничество с Россией в сфере контроля над ядерными вооружениями, такое мнение высказал американский экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета профессор Джеффри Сакс. По его словам, которые приводи ТАСС, крайне важно продлить действие лимитов Договора о стратегических наступательных вооружениях.

Крайне важно, чтобы Россия и США возобновили сотрудничество в сфере контроля над ядерными вооружениями. Россия ясно обозначила свою готовность. Теперь все зависит от США, — констатировал Сакс.

Он добавил, что администрация США управляет страной «крайне некомпетентно». В связи с этим, считает Сакс, в американской внешней политике нет никакой стабильности.

Сакс также выразил уверенность, что Совет мира не сможет обеспечить урегулирование на Ближнем Востоке. По его словам, структура будет действовать исключительно в интересах президента США Дональда Трампа. Сакс назвал единственным разумным вариантом разрешения конфликта в секторе Газа немедленное принятие Палестины в ООН в границах 4 июня 1967 года.

